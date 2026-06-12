暑假、賞楓旺季都能用！酷航夏季全航線促銷開跑：台北直飛首爾2,899元起、東京3,699元起

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搶攻暑假、秋季賞楓及下半年旅遊商機，新加坡航空集團旗下低成本航空酷航（Scoot）宣布推出「全航線大促銷」活動，即日起至6月18日晚間11時59分止，針對台灣旅客祭出台北直飛日本、韓國及東南亞多個熱門航點優惠票價，其中台北直飛首爾單程含稅最低2,899元起，東京（成田）3,699元起，北海道（札幌）5,099元起，吸引有意提早規劃旅程的旅客搶先布局。

酷航表示，此次促銷適用搭乘期間為2026年8月1日至11月30日，涵蓋暑假尾聲、中秋連假及日本賞楓旺季等熱門旅遊時段。除日韓航線外，台北直飛新加坡單程含稅最低2,699元起，旅客也可透過新加坡樞紐轉機前往更多國際目的地；在長程航線部分，酷航同步推出經新加坡轉機前往澳洲優惠，包括柏斯、雪梨及墨爾本等熱門城市，單程含稅最低4,999元起；前往印尼、馬來西亞、泰國及印度等地則祭出單程含稅3,199元起優惠票價，進一步擴大旅客的旅遊選擇。

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隨著亞洲旅遊需求持續升溫，日本、韓國與東南亞市場仍是台灣旅客出境旅遊首選。業者分析，在航空運能持續恢復及市場競爭加劇下，各航空公司陸續透過促銷票價提前鎖定旅客需求，也帶動消費者提早規劃下半年旅遊行程。

為提升搭乘體驗，酷航目前台北往返新加坡、日本及韓國航線皆採用波音787夢幻客機執飛，提供較寬敞的客艙空間與長程飛行舒適度。旅客也可選擇加價升等至ScootPlus豪經艙，享有更大座位空間、優先登機服務，以及30公斤托運行李與15公斤手提行李額度，並可使用機上Wi-Fi、充電設備及餐飲服務。

酷航表示，希望透過此次全航線促銷方案，滿足旅客暑假、賞楓及年末旅遊需求，無論是短程、中程或長程旅行，都能以更具競爭力的票價輕鬆出發。

酷航夏季促銷重點





航點 單程含稅優惠價 新加坡 2,699元起 首爾 2,899元起 東京（成田） 3,699元起 北海道（札幌） 5,099元起





此次優惠銷售期間至6月18日止，適用搭乘期間為2026年8月1日至11月30日。





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