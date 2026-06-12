暑期將至花蓮衛生局提醒青少年朋友 避免不安全性行為

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不安全性行為是導致青少年感染性病的最主要原因。(花蓮縣衛生局提供)

（另開新視窗）

記者林中行／花蓮報導

暑期將至，青少年在漫長假期中，容易在身心放鬆的情形下，嘗試各種風險行為，尤其十五至二十四歲不安全性行為的發生機率也隨之增加。

花蓮縣衛生局特別在暑假前呼籲家長，多關心孩子的社交生活，青少年在假期參與活動時，應避免有多重性伴侶或未防護之性行為，以降低感染性病及愛滋的風險。並提醒青少年重視且落實安全性行為與定期愛滋篩檢，愛護自己也保護伴侶。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，根據衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，自一月至五月底止，國內十五至二十四歲感染梅毒全國八百八十四例，花蓮十六例，感染淋病全國五百六十八例，花蓮十二例。不安全性行為導致青少年感染性病的最主要原因，而部分感染之傳染途徑與合併使用成癮藥物或網路交友導致不安全性行為有關。

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朱家祥呼籲青少年朋友在暑假期間應謹記一、避免參加轟趴、性派對，或有多重性伴侶等危險性行為，以免暴露於性傳染病或愛滋風險中。

二、不與性生活史不明的對象發生性行為。三、若發生性行為時，一定要全程正確使用保險套及水性潤滑液。四、拒絕使用成癮性藥物。五、謹慎選擇網路交友對象。

朱家祥強調，青少年發生性行為時，應全程正確使用保險套，切勿使用嬰兒油、凡士林等油性潤滑劑，以免導致保險套破損。另外，只要曾發生過未戴套的性行為，每年應至少進行一次愛滋病篩檢；若有持續性的高風險性行為，建議每三至六個月篩檢一次。

花蓮衛生局表示，青少年若不慎發生不安全性行為、或保險套在途中破裂，請於七十二小時內儘速至指定醫療院所就醫。經醫師評估後，可自費使用愛滋暴露後預防性投藥(PEP)並連續服藥二十八天，能大幅降低感染愛滋風險。

衛生局強調，青少年應落實安全性行為，定期愛滋篩檢也很重要，民眾可善用科技工具保護，青少年可透過手機搜尋，就能快速查到住家附近的愛滋自我篩檢點、匿名篩檢院所、PEP資源門診及保險套自動服務機，過程完全保密，保障個人隱私。