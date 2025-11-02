暑期社區職場體驗 活動策劃出色 郭娳廷獲優良獎
記者陳治交∕台南報導
國立台南大學行政管理學系四年級郭娳廷參加教育部青年發展署「一一四年青年暑期社區職場體驗計畫」，前往安平文教基金會擔任活動策劃與執行人員，展現出色的企劃與組織能力，在全國成果競賽中脫穎而出，榮獲「優良獎」肯定。
郭娳廷與團隊以「劍獅」文化為主軸，策劃「獅護百業」展覽、劍獅走讀、銀光剪藝手作課程及文創商品開發，從企劃書撰寫、活動籌備、場地布置到宣傳推廣，活動內容兼具創意與在地精神，讓民眾透過走讀深入瞭解安平文化，也藉由藝術家帶領的手作課程體驗劍獅工藝之美，團隊推出的手機支架、燈籠等文創商品，更成功以現代設計語彙重新詮釋地方文化。
