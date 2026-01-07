暖冬孕育烏金飄香 台南優質烏魚子成佳節送禮

歲末年終、年節將近，正值烏魚產季，台南市政府農業局攜手台南市養殖漁業發展協會舉辦「2025年台南優質烏魚子評選」，集結台南在地高品質烏魚子參與競逐，透過專業評選與產品推廣，持續擦亮台南烏魚子品牌形象，讓消費者在年節送禮時，能安心選購頂級、道地的台南海味。

圖說：現場展示台南優質烏魚子產品。(圖片來源/台南市農業局提供 )

台南市長黃偉哲表示，冬季是迎新送舊的重要時節，也是「烏金」登場的關鍵季節。114年台南市烏魚養殖面積約139公頃，放養量約132萬尾，占全國總量近三分之一，等於每三尾烏魚，就有一尾來自台南。每年歲末烏魚子上市，總吸引眾多饕客搶先品嚐，品質與風味屢獲好評。市府農業局與農業部漁業署長期輔導台南市養殖漁業發展協會辦理優質烏魚子評選，今年已邁入第17屆，持續以公正嚴謹的標準，推薦消費者選購台南優質烏魚子，用行動支持在地養殖漁業。

台南市養殖漁業發展協會理事長王昌澔指出，歷經丹娜絲颱風影響，漁民面對挑戰仍堅守崗位，在政府全力輔導下持續投入養殖工作。近年不僅養殖技術日益成熟，加工製程也透過每年評選交流精進，朝「少鹽、低鈉」方向調整，與進口烏魚子做出區隔。晶瑩剔透的烏魚子搭配精緻包裝，更成為年節送禮的高質感選擇。

今年評選共有6位烏魚養殖業者獲得優選殊榮，分別為林性海、蘇潔琳、林揚合、陳鴻龍、黃金妙及洪崑明。各家烏魚子因製作工序與熟成手法不同，風味各具特色，值得消費者細細品味。評選會中，業者也分享選購烏魚子訣竅，建議「先看色澤、再聞香氣、後嚐口感」，外型勻稱厚實、色澤澄紅帶褐，入口鹹香彈牙、回韻甘醇，正是頂級烏魚子的最佳寫照。

圖說：現場備有烏魚子搭配棗子試吃。(圖片來源/台南市農業局提供 )

