暖冬定論太早！粉專舉「霸王級寒流」揭跨年天氣型態

生活中心／李明融報導

本週大陸冷氣團強勢撲台，中央氣象署指出，今（26日）清晨為這波冷氣團影響最劇烈時段，本島最低10.1度在新北石碇，且全台有雨，主要集中在北部、東半部、恆春半島及中南部山區，週日（28日）至週一（29日）才會回暖。對此，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出這波冷氣團輕鬆達標，同時也舉例2016年霸王級寒流提醒「暖冬定論太早」，並透露可能還有一波強烈冷空氣。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出這波冷氣團輕鬆達標，針對暖冬議題認為太早下定論。（圖／翻攝自NCDR）「台灣颱風論壇｜天氣特急」在社群平台發文指出，本週這波冷氣團輕鬆達標，從北部開始到南部陸續轉冷，昨（25日）耶誕夜是最冷時間點，另外，近期有許多人好奇「冬天是不是不見了」，粉專認為太早下定論「冬季現在才打到差不多第三局而已吧，現在就宣告真的太早了」，他舉2016年1月霸王級寒流為例，根據台北氣象站月均溫觀察，當年在寒流來臨之前的12月，是近10年來數一數二的熱，所以不要太早下定論，最後粉專也提醒大家「跨年後可能真的有一波強烈冷空氣」。

氣象署揭本週天氣型態，週日開始回暖。（圖／翻攝自氣象署）

中央氣象署指出，今（26日）冷氣團及中高層水氣仍將持續影響台灣，全台雲量偏多。北部、東部與各地山區有降雨機會，中南部也不排除局部飄雨。基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨時間較長，民眾需留意局部大雨。週六（27日）冷氣團略為減弱，水氣也減少，不過桃園以北、東半部、恆春半島及山區仍有短暫降雨。新竹以南的平地地區則有望回到多雲到晴的天氣型態。週日（28日）水氣再減少，多數地區天氣轉為穩定，僅基隆北海岸、東部與大台北山區仍可能出現零星降雨，其餘地區則以多雲到晴為主。跨年天氣方面，氣象署透露，目前預測顯示跨年夜仍將受到東北季風影響，迎風面地區可能出現短暫降雨，但實際情況仍需觀察，預計將在週日提供更明確資訊。





原文出處：冷氣團輕鬆達標⋯暖冬定論太早！粉專舉例「霸王級寒流」示警：跨年還有一波

