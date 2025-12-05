暖冬最強企劃！泡湯、打卡、抽住宿券！「金山萬里溫泉好評行動」火熱開跑！

【記者 薛郁雯/新北報導】秋意漸濃，正是全民泡湯的黃金時節！交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處(下稱北觀處)為了大力推廣金山萬里溫泉區的魅力，特別推出超療癒又超好康的「金山萬里溫泉好評行動・拍照評論抽好禮活動」，邀請所有湯客來這裡享受「美人湯」的滋潤，順便把價值上萬元的豪華住宿券帶回家，讓大家邊泡湯邊抽獎，簡直一舉兩得。

圖說：合作店家-TS MOTEL（鼎帥温泉汽車旅館)（圖/交通部觀光署北海岸暨觀音山國家風景區管理處提供）

圖說：合作店家-沐舍溫泉渡假酒店（圖/交通部觀光署北海岸暨觀音山國家風景區管理處提供）

這次的「金山萬里溫泉好評行動」時間超精華，就在2025年12月9日至12月16日期間。參與方式超級簡單，只要完成以下三個步驟，就能輕鬆取得抽獎資格，萬元大獎不是夢！

步驟一：走訪金萬里：到金山萬里溫泉區任一家合作的溫泉店家或溫泉公園，享受泡湯、住宿或消費。

步驟二：上網留評論：拿出手機，在Google地圖上搜尋該店家，留下你的真實評論與照片。

步驟三：上傳等抽獎： 將評論截圖上傳到指定的活動表單。

民眾只要在google表單留下真實評論，不只可以幫助更多旅客找到高品質的溫泉店家，還能讓自己享受抽獎的雙重回饋。這次活動就是要結合數位行銷與社群互動，打造「泡湯＋打卡＋抽獎」的全新旅遊體驗，一起帶動地方觀光熱潮。

圖說：合作店家 金湧泉SPA溫泉會館（圖/交通部觀光署北海岸暨觀音山國家風景區管理處提供）

圖說：合作店家-金湯溫泉會館（圖/交通部觀光署北海岸暨觀音山國家風景區管理處提供）

北觀處強調，金山萬里溫泉區是北台灣少數同時擁有多種泉質的地區。如果你想來點浪漫享受，金山萬里則以著名的海景湯屋聞名，讓你邊泡湯邊欣賞浪花，絕對是冬季最受歡迎的療癒景點之一。透過這次活動，希望能讓更多人透過親身體驗與分享，認識金山萬里的在地人情與溫泉魅力。

圖說：合作店家-舊金山總督溫泉（圖/交通部觀光署北海岸暨觀音山國家風景區管理處提供）

圖說：合作店家-新北北海溫泉洲際酒店（圖/交通部觀光署北海岸暨觀音山國家風景區管理處提供）

這次活動祭出的獎項總價值高達新臺幣3萬元，獎品超級豐富： 頭獎：價值高達13,000元的新北北海溫泉洲際酒店住宿券（1名）。 貳獎：舊金山總督溫泉館假日券、北海風情湯屋券（價值1,100元，5名），以及陽明山天籟渡假酒店露天風呂平日券（價值900元，12名）。

心動不如行動！把握這短短五天的快閃機會，趕快來金山萬里泡湯兼試手氣吧！得獎名單將於12月17日公布，獎品則預計於12月 17日寄出。

更多活動詳情請搜尋：

北觀處官網 ：https://northguan-nsa.gov.tw/

北觀粉絲團-幸福北海岸： https://www.facebook.com/northguan/

金山萬里溫泉好評行動｜拍照評論抽好禮活動https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZMuwccxkfGBmBYcDKiPftZvOP0tzMebYfDNDsdFLVpi0vqg/viewform?usp=dialog