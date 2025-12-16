暖冬進補也能不怕胖 營養師傳授「控油、減鈉、多纖、少加工」聰明吃鍋四秘訣

南投醫院毛柔壹營養師說湯底是「隱形油脂與鈉」來源，建議少喝湯、先撈油。(南投醫院提供)

隨著氣溫逐漸下降，各式火鍋成為民眾冬季最喜愛的進補選擇，包括薑母鴨、麻辣鍋及多種特色湯底皆深受青睞。然而，熱騰騰的鍋物往往隱藏「高油、高鈉、高熱量」等健康風險。南投醫院營養師提醒，聰明掌握飲食原則，也能暖胃不傷身。

南投醫院毛柔壹營養師表示，冬季進補是台灣常見的飲食習慣，但在現代生活型態下，更需要注意營養均衡。「只要記住『控油、減鈉、多纖、少加工』四大原則，就能安心享受美味鍋物，不增加身體負擔。」

湯底是「隱形油脂與鈉」來源，建議少喝湯、先撈油。傳統薑母鴨、麻油雞常以大量麻油與米酒爆香，湯面常浮著厚厚油脂；麻辣鍋則含牛油、辣油，油脂與鈉含量都偏高。營養師建議：開動前先將湯表面的浮油撈除。盡量少喝湯，尤其是煮過肉類、火鍋料後的湯。可選擇鴛鴦鍋，一邊麻辣、一邊昆布、番茄或蔬菜等較清淡湯底。若想喝湯，建議選擇清湯區取用。

加工火鍋料易成「空熱量」陷阱，建議以原型食物取代魚餃、貢丸、蛋餃、米血糕等加工火鍋料常含較多澱粉、油脂與添加物，不僅營養密度低，熱量也不容小覷。營養師建議：優先選擇原型蛋白質，如瘦肉、雞肉、豆腐、雞蛋、魚片。多吃蔬菜，如高麗菜、蘿蔔、茼蒿、菇類，增加纖維與飽足感。

沾醬不慎易造成「高鈉」攝取，建議改用天然辛香料常見的沙茶醬、豆瓣醬、辣油、腐乳醬等醬料鈉含量偏高，是許多人吃鍋不知不覺「爆表」的元兇。營養師建議：以蔥、蒜、辣椒、蘿蔔泥等天然食材調味。搭配少量醬油、醋即可。若特別喜歡沙茶，建議僅取「一小匙」沾食。運用檸檬汁或白醋提升風味，也能減少高鈉攝取。

毛柔壹營養師強調，享受美食是生活樂趣，只要掌握食材比例、控制湯底與醬料用量，冬季進補也能吃得健康無負擔。