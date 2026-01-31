暖化下冬季母龜產卵 海保署啟動衛星追蹤

記者郭曉蓓／臺北報導

海洋委員會海洋保育署今（31）日指出，小琉球蛤板灣近期紀錄到冬季母龜上岸產卵個案，一隻自112年首度現蹤並完成標記的母龜去年12月16日再次返回同一沙灘產卵，海保署與臺灣咾咕嶼協會及國立海洋生物博物館合作，在該母龜完成第4窩產卵後裝設衛星發報器，展開產後洄游路徑與覓食棲地追蹤，為臺灣海龜生活史研究補上關鍵拼圖。

海保署說明，小琉球去年3月至11月間共紀錄5隻產卵母龜，其中2隻為新紀錄母龜，合計產下38窩卵，原以11月19日最後一筆產卵紀錄為界，研判去年小琉球海龜產卵季已告一段落。然而，12月間卻再度發現母龜上岸築巢，為今年度產季增添意外驚喜。

廣告 廣告

海保署表示，此次紀錄到的母龜，曾於112年2月首次於小琉球蛤板灣產卵，為當年唯一紀錄到的產卵個體，單一產季即完成7窩產卵。其中1窩因未能尋獲，其餘6窩進行孵化率調查，共記錄559顆卵，成功孵化459隻稚龜，平均孵化率達83%，顯示其繁殖成功率相當良好。相隔近3年，該母龜再次洄游至同一沙灘，且於12月冬季時段仍上岸築巢，顯示其繁殖時序可能出現延伸現象，也突顯長期監測與個體標識資料在解析海龜繁殖生態與環境變化趨勢上的重要性。

海保署表示，去年11月小琉球周邊海域海水溫度平均仍高達25度，整體海域環境條件接近傳統繁殖季水準，研判可能提供母龜持續上岸築巢的適宜環境。小琉球近年持續推動夜間巡護、友善光害管理及卵窩保護措施，並於113年完成產卵棲地—蛤板灣周邊路燈更換與光源調整作業，有效降低夜間人為光害干擾，營造更為友善的上岸與築巢環境。同時結合在地志工力量共同守護沙灘棲地，強化巡查與保護機制。相關管理措施逐步展現成效，去年蛤板灣共紀錄17窩卵窩，為當年度全島卵窩數量最多的棲地。

海保署強調，海龜屬高度洄游性物種，其保育策略須由「沙灘管理」延伸至「海域治理」。此次衛星追蹤計畫象徵臺灣海龜保育由陸域棲地守護邁向整體海洋生態系管理的重要一步。未來將於iOcean海洋保育入口網適時公布階段性追蹤成果，邀請社會大眾共同關注這隻母龜的遠洋旅程。

海保署呼籲，民眾於沙灘或海上活動時若遇見海龜，請保持距離、不打擾，不踩踏有標示之卵窩；夜間活動應減少光源使用，並減少塑膠製品使用，避免廢棄物留置沙灘，共同營造友善產卵環境。如發現海龜受困或稚龜迷途情形，可撥打「1999」或「118」專線通報。

完成標記野放的母龜去年12月中旬再次返回同一沙灘產卵，為今年度產季增添意外驚喜。（圖由海保署提供）