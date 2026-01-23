暖化促南極企鵝繁殖期提前 研究：競爭加劇、多品種恐滅絕

南極部分地區的氣溫在過去10年間上升了約3°C，是全球暖化速度最快的地區之一。根據英國權威的《動物生態學期刊》發布最新的研究顯示，研究團隊花了10年時間，觀察南極企鵝繁殖變化發現，包括帽帶企鵝、阿德利企鵝與巴布亞企鵝，繁殖期都提前了10到24天，這一切都跟南極快速暖化的氣候有關。

英國牛津大學教授馬丁涅茲表示，「我們想瞭解是否因為南極誇張的氣候變遷，才讓企鵝們做出這種回應，確實是的。他們以破紀錄的速度提前繁殖，比任何脊椎動物都快，而且是大範圍的提前。」

團隊2012到2022年，在南極各處企鵝棲地設置了數十個縮時攝影機，觀察上述這3種企鵝的繁殖情形。巴布亞企鵝改變最劇烈，10年來繁殖季提前13天，個別棲地甚至有提前達24天。研究員指出，這是目前所有鳥類，甚至可能包括脊椎動物，繁殖季改變最快的；阿德利企鵝與帽帶企鵝也平均提前10天進入繁殖季。

英國牛津大學生物學家費歐娜指出，「這些攝影機告訴我的事情包括，第一隻成年企鵝何時開始繁殖、小企鵝何時孵化，也告訴我們攝影機安裝地點的溫度，這是相當有價值的資訊。」

這3種企鵝繁殖季節都不同，如今繁殖時間提早，繁殖季就可能重疊，那爭奪食物和巢穴就會更激烈。這對擅長溫和環境覓食的巴布亞企鵝較有利，對帽帶企鵝和阿德利企鵝則相對不利。南極變暖後巴布亞企鵝數量不斷增加，仰賴磷蝦及特定冰況存活的帽帶企鵝與阿德利企鵝數量則是減少。

專家指出，企鵝被視為氣候變遷的風向球，這項研究結果可能預示全球多種物種面臨類似挑戰，而帽帶企鵝有可能在世紀末前消失在地球上。

馬丁涅茲說明，「增加競爭已經讓我們看到這個地區阿德利企鵝數量下滑，帽帶企鵝的整體數量也下滑。額外的競爭就產生額外的問題，帽帶企鵝在多種模式下顯示，牠們活不過這個世紀。」

2025年的研究顯示，由於暖化導致棲地改變，南極皇帝企鵝的數量在過去15年間已銳減22%。隨著海冰提前融化，羽翼未豐的雛鳥被迫落海，因無法游泳或防水而集體溺斃或凍死。

研究模型也推估，若暖化持續，特定地區的企鵝數量到2100年可能減少93%。目前研究人員正進一步研究這幾種企鵝孵育幼雛的狀況，如果能維持幼雛高數量就是好消息，代表牠們確實能適應氣候變遷。