暖化加劇極端 大氣河流頻致災

隨著大氣河流 持續襲擊 美國華盛頓州，當地的基礎設施也多遭受破壞，包括道路中斷、及電線桿倒塌。警方16號，尋獲1名33歲男子的遺體，疑似 因駕車駛入洪水後 不幸死亡。華盛頓州長 弗格森對此表示哀悼，但也坦承，嚴重洪災之下，沒有更多人死亡，已算是奇蹟。根據美國媒體NBC報導，為了方便取得飲用水、和發展水力發電，華盛頓州從1個世紀前，就開始將許多河川改道。現在這些溪流，卻成了洪水入侵的「超級高速公路」。氣候學家表示，未來 降低風險的最佳方法是，給河流更多空間，才能從根本解決問題，保障民眾生命財產安全。

道路、住宅區，淹成一片汪洋，美國華盛頓州 遭遇大氣河流影響，不僅 堤防決堤，迫使更多民眾撤離，也面臨嚴峻的洪水威脅。

「好的 我們現在位於格林河上，這是1項緊急許可作業，目的是移除1棵威脅堤壩的楓樹，作業期間 由於堤防在上游處決提了，我們被迫停止作業。」

根據CNN報導，格林河15號的水位，上升超過 4.5公尺 ，達到過去60年來的新高，也造成 西雅圖郊外 的堤防潰堤，並在華盛頓州 西部 的部分地區，引發致命洪水。當地的緊急管理部門表示，周二上午，華盛頓州的太平洋市，約有1300人，被預防性撤離。但目前已知 仍有1名33歲的男子，駕車駛入洪水後 墜入溝渠 不幸死亡 。

金恩郡自然資源與公園主管 泰勒：「我們目前正在監測，所有堤壩上的多個區域，因為我們知道 ，這些區域可能有問題，我們將努力防患未然，避免決堤 保障公眾安全。」

洪水造成道路嚴重中斷，CNN報導指出，華盛頓州 一度有超過 4萬5000人，處於 突發性洪水 的威脅預警下。當局正加固堤壩，希望減少洪水湧入住宅區。

民眾 弗羅寧：「我們碰過很多次洪水，這並非頭一遭，但這可能是我們遇過，樹木損毀最嚴重 淤泥最多的1次。」

受災居民表示，儘管河水水位開始下降，但 漫長而艱辛的清理工作，才正要開始。加拿大西部的 卑詩省，周一部分地區，也因強降雨、及積雪融化，導致河流水位迅速上升，使當地一度面臨洪災風險。加拿大環境部 對 受威脅地區，發布了橙色暴雨預警，代表惡劣天氣，可能造成重大破壞、或道路中斷，請民眾務必注意自身安全。

