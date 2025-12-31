暖化威脅中險境求生 沖繩珊瑚排卵大噴發

被譽為「秘境海灘」的沖繩本島北部邊土名，一向以清澈海水與原始風景聞名。然而，在氣候變遷陰影下，這片美麗海域正迎來一場攸關生存的關鍵時刻。

QAB團隊在採訪當天，隨潛水團隊來到邊土名漁港外約一公里的珊瑚礁海域。夕陽西下、夜色漸沉，眾人潛入海中，靜靜等待一年一度、卻越來越珍貴的畫面──珊瑚產卵。

最先現身的，是穿梭在柔軟海葵中的小丑魚，為這趟夜潛揭開序幕。隨著時間推進，水深約五公尺的軸孔珊瑚，在晚間七點多緩緩冒出粉紅色的精卵束。短短五分鐘後，卵囊接連釋放，宛如在海中綻放的煙火。

廣告 廣告

到了晚間十點十五分，水深三公尺、習慣夜間排卵的粗枝狀軸孔珊瑚也加入行列。由於外型結構不同，釋放出的卵囊尺寸明顯更大，畫面相當震撼，整片海域彷彿被粉色星塵包圍。

資深水中攝影師長田勇形容，透過特寫鏡頭可以清楚看到，卵囊並非一次性釋放，而是分批噴出；也有部分珊瑚種類，會在短時間內大量排卵，形成完全不同的節奏與景象。

然而，這場壯觀的生命儀式，背後卻藏著危機。極端氣候與海水升溫，讓珊瑚白化問題日益嚴重。攝影師與潛水團隊坦言，看著珊瑚在逆境中奮力繁衍，內心既感動、也不免感到不捨，因為一旦珊瑚全面陣亡，這樣的畫面恐怕將成為絕響。

長田勇也指出，現場可見被颱風吹翻的平台狀珊瑚，即便覆滿藻類，周圍的柔枝狀軸孔珊瑚仍持續大量產卵，彷彿彼此呼應、拚命延續生命。

晚間十點四十分，各處的平台狀軸孔珊瑚陸續加入，同步排卵的景象在海中擴散開來。粉色卵囊隨著海流飛散，這被認為是今年邊土名周邊海域，首度出現的大規模同步產卵。

長田勇認為，這一刻象徵海洋重現生機的第一步，因此特別以近距離鏡頭記錄下這歷史性畫面。他也分享，有趣的是，並非所有珊瑚卵囊都是圓形，不同物種在型態與色彩上，都展現出驚人的多樣性。

拍攝當天因海流影響，卵囊並未向上漂浮，而是橫向流動，數量之多令人震撼，也讓攝影師得以難得地貼近觀察，進一步看見珊瑚世界的細緻層次。

事實上，暖化造成的海水溫度升高，已讓邊土名淺灘在去年出現高達七成珊瑚死亡的慘況。倖存下來的珊瑚，如今正努力抓住每一次繁衍的機會。多位長期關注海洋生態的潛水專家與攝影師都表示，生態復原仍需要時間，但只要人類願意共同守護、減少破壞，這片美麗海域仍有機會找回往日生機。

在粉色卵囊緩緩漂流的夜海中，珊瑚用行動提醒世人，保護海洋，不只是為了風景，更是為了延續生命本身。

更多 TVBS 報導

三鐵女將遇巨鯊襲擊遭拖入海！丈夫全程目睹 屍體飄40公里尋獲

機器牛仔上線 澳洲牧場正在進入AI時代

700個塌陷坑逼近！土耳其地質危機升級 專家：地面隨時會崩塌

氣候變遷改寫咖啡風味 巴西農民改種羅布斯塔豆

