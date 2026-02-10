暖化威脅 冬奧面臨存亡挑戰

2026 年冬季奧運已在義大利登場，但主辦城市面對的最大變數，卻不是場館或選手，而是天氣。專家警告，氣候變遷導致氣溫升高與降雪不穩，正為冬季奧運的賽事條件與未來規畫，帶來嚴峻挑戰，國際奧委會也表示正在討論未來把冬奧提前到一月舉行。

陽光灑落街道，融雪沿著屋簷滴落。運動員為冬季奧運訓練多年，但有一個變數，正變得越來越難以掌握。氣象學家 溫克利：「目前夜間氣溫大約比，這個時節的正常值，高出(華氏)10 度，非常接近冰點邊緣，勉強可行 但其實正處在，融化與維持結冰之間。」

廣告 廣告

這裡是2026 年冬奧主辦城市之一的柯蒂納，開賽時一度出現濃厚冬季氣氛，8號下午的氣溫卻攀升到約攝氏 4.5 度。氣象學家 溫克利：「回顧上一次在義大利北部，舉辦冬季奧運(這70 年來)，2月的平均氣溫，已上升約華氏6.5度，也就是攝氏3.6度。」

專家指出，氣候變遷影響下，這樣的「暖冬」，出現機率至少增加了3倍。國際奧委會上周表示，由於氣溫上升，未來冬季奧運的開幕日期可能會從2月提早到1月。國際奧委會委員 史托斯：「這也牽涉到帕運 目前是在3月舉行，時間其實太晚了，因為陽光已經足以融雪，未來可能讓帕運提前到2月，而冬奧在1月，這些都是我們正在討論的方向。」

專家指出，氣候變遷正持續改寫冬季運動的基本條件，從雪量到氣溫，都變得更不穩定。如何在暖化趨勢下維持冬季奧運，已成為國際奧會與主辦城市無法迴避的課題。

更多 大愛新聞 報導：

2026米蘭-柯蒂納冬奧 史上首次雙火炬

西西里島崩塌 岩層鬆動告急

