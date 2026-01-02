暖化擾亂大氣環流 迅速降溫暴雪難測

全球暖化下的極端天氣效應，正一一浮上檯面。2025年冬季，東亞多地出現「快速降溫」與「突發降雪」現象，看似矛盾的「暖化變冷」，其實正反映出大氣環流結構正在改變；冷空氣不再被鎖在極區，而是更頻繁、也更猛烈地向南擴散，讓冬天的氣溫起伏變得難以預測。

突如其來的降雪，讓2025年12月下旬日本北海道札幌的街景，在短短十幾分鐘內化為一片銀白世界。雖然緯度較高、降雪並不罕見，但在全球暖化的背景下，如此快速且劇烈的天氣變化，也被認為與氣候變遷脫不了關係。

臺灣氣候服務聯盟秘書長 曾鴻陽：「北邊的變暖會比較快，所以就變成了北方跟南方，那個氣壓的溫度差會降低，那這個降低就會使得，實際上我們現在談到的冷渦 北極渦漩，那個地方 它會變得比較不穩定。」

專家表示，北極升溫速度比其它地方快很多，讓高緯度和中緯度的溫差變小，而只要北極渦漩變得不穩定，這也就導致冷空氣就順著氣流南下，對中低緯度地區造成直接影響。

臺灣氣候服務聯盟秘書長 曾鴻陽：「我們今天會不會冷，不是北極渦漩會不會很強，而是那個北極渦漩會不會很不穩定，這種情況之下，它如果釋放出來那個冷空氣，就會從極區往中低緯度，包含了東北亞 東南亞它都一樣，它就會變得說 有時候變得非常地冷。」

而對於處在東亞的台灣來說，未來冬天不一定更冷，但會冷得更突然，最常見的狀況就是短時間內快速降溫，寒流來得快、落差也更大，這種情況可能會更常出現。

氣象專家 吳聖宇：「2025年的秋天，10月 11月 甚至到12月，這個溫度看起來 都是偏暖的狀況，但是一旦有冷空氣影響的時候，溫度就會有明顯的下降的情況，就是起伏的變化 會變得非常地劇烈，那這個就是在極地低壓，環流的強度減弱了之後，冷暖空氣之間，這種頻繁變動的狀況，會變得越來越明顯。」

全球暖化帶來的不是單純變熱，而是氣候更不穩定；不過還是提醒民眾未來面對冬季氣溫的劇烈起伏，除了留意天氣預報，也要提早做好保暖與應變準備。

