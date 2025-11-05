暖化海冰消融 南極企鵝無法活命

科學家發現，全球氣候變遷，正導致企鵝的數量下降。這項刊登在《全球變遷生物學》期刊的報告指出，全球暖化導致海冰融化，部分企鵝的雛鳥，在長出防水羽毛前，大量落海溺斃。此外，企鵝的食物來源，也因極端氣候及人類過度捕撈，變得更難以取得，企鵝感染禽流感的風險也增加，需要人類立即採取保育行動。

可愛的企鵝，人見人愛。不過科學家發現，氣候變遷造成海冰融化，嚴重威脅部分企鵝的棲息環境與繁殖周期。

海洋科學研究所負責人 吉梅諾：「企鵝生活在南極洲，牠們生活在一個非常獨特的環境，在那裡生活的其他物種，例如磷蝦或許多底棲生物，也會受到氣候極端事件的影響。」

這份研究報告，已刊登於《全球變遷生物學》期刊。研究人員發現，生存面臨威脅的18種企鵝中，例如皇帝企鵝，雛鳥可能在長出防水羽毛前，落海溺斃，影響該物種的繁殖數量。

英國南極調查局生態學家 拉特克利夫教授：「現有證據指出，皇帝企鵝的數量正在下降，考慮到海冰的變化趨勢，這也在我們的預料之中，過去幾年皇帝企鵝的數量下降尤為劇烈，強勁的西風，吹碎了企鵝築巢的海冰，導致幼鳥在離巢前落水，幾乎全數溺斃。」

皇帝企鵝的現存數量，估計約在20萬對左右，並被世界自然保護聯盟列為「近危」物種。科學家分析了長達30年的海洋和大氣數據，從1993年到2023年，結果發現，企鵝主要的食物來源，包括磷蝦等物種，都受到極端天候的影響，加上人類過度捕撈，都減少了企鵝的食物數量。

海洋科學研究所負責人 吉梅諾：「關於加拉巴哥群島，有趣的一點是，當地確實是受極端氣候影響最大的地區，但企鵝在某種程度上，已經習慣了這些極端氣候，因此，企鵝更有能力應對這些極端事件。」

儘管有些企鵝，似乎發展出應對之道，不過研究還指出，企鵝感染禽流感的風險增加，人類必須採取行動、加強保育，企鵝才能穩定繁衍生存。

