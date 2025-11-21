暖度爆表！台美日友好 谷立言、潘孟安共飲清酒力挺日本

即時中心／顏一軒報導

日本首相高市早苗近期一席「台灣有事」的國會答詢，引起中國不滿，因此對日本祭出旅遊警示、停止進口水產品等舉措。總統賴清德昨（20）日也貼出力挺「台日友好」的午晚餐文，大力推薦民眾力挺日本水產：而美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）昨晚也與總統府秘書長潘孟安、綠委林楚茵共飲日本清酒，慶賀台美的溫暖情誼，以及兩國對日本堅定不移的支持。





高市早苗在國會一番「台灣有事」的答詢，觸動中日政治敏感神經，中國近日動作頻頻，包括祭出日本旅遊警示、在黃海部分區域實彈演訓以及禁止進口日本水產品。

賴清德力挺日本水產，也讓網友紛紛大讚「台日友好」、「感謝總統用實際行動支持高市首相」、「威廉總懂吃」，還有人呼籲「台灣人一起響應支持日本產品，同時也要感謝日本對台灣的友誼」，甚至還有網友即興創作新的成語「威廉鼓飽」。

另，也有「脆」（Threads）友發文透露，東急田園都市線上也看得到賴總統應援日本水產的消息，讓不少網友大讚，「不得不說，威廉今天這個動作很讚」、「今天威廉這個真的反應很快」、「大概是第一位登上電車螢幕的台灣總統？」、「剛剛在秋葉原也有看到」。

AIT稍早以「乾杯 敬友誼！」為題發文指出，谷立言和潘孟安及林楚茵以日本清酒舉杯，「慶賀美台之間歷久彌新的溫暖情誼，以及我們對日本堅定不移的共同支持」。





