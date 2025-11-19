暖得有理！秀泰生活四店聯手打造「暖冬三部曲」嚴選保暖好物

【警政時報 司徒／臺北報導】隨著氣溫明顯下滑，近期全台迎來真正冬意，加上普發一萬元政策挹注市場，預估年末至農曆年前迎來「暖商機」，秀泰生活商場看準趨勢，整合旗下樹林店、台中文心店、台中站前店及嘉義店共同推出暖冬三部曲，主打過冬好物-「穿得暖」、「睡得暖」以及「住得暖」三主軸進而規劃服飾、家電、餐飲等優惠，並連袂擬真動物玩偶第一品牌Hansa Creation設計生態情境體驗，引進集章巡迴、探險打卡等沉浸任務，營造身心取暖絕佳場域，提前為聖誕節預熱。

秀泰生活商場推出暖冬三部曲，營造身心取暖絕佳場域，提前為聖誕節預熱。(圖/秀泰生活 提供)

廣告 廣告

今年冬季買氣較去年濃烈，近期觀察館內搜尋詞彙與詢問熱度，可見消費者對「保暖機能」、「防寒」、「鋪棉」等溫度關鍵字十足有感，選購挑品重點逐步靠攏「機能優先」。

北部氣溫明顯轉涼後，秀泰生活樹林店外套及保暖衣物詢問度明顯提升，今年消費者購買冬衣的行為更重視機能性，尤其防潑水輕量化外套下單比例驟升，樹林店率先推出「實穿機能」單品，鎖定通勤族與家庭全客層祭出備冬優惠。

深受年輕族群歡迎的秀泰生活台中文心店，隨著冬天腳步逼近，本檔期主推滑雪圈超夯單品 ALL RIDE 外套、The North Face 羽絨系列，以及MAJOR MADE 旗下羊絨發熱衣，主推「進階保暖」與「冬日旅行」。

【站前店】肉多多美牛豬大聯萌25oz。(圖/秀泰生活 提供)

不僅如此，餐飲美食再添新櫃！以濃厚魚介冠軍沾麵為招牌，素有東京拉麵之王的「麵屋一燈」正式登陸台中文心店，冬日來上一碗熱騰拉麵，燃起暖心滋味。

秀泰生活站前店入冬後「聚餐取暖」蔚為常態，打從慶生聚會、商務宴客、家庭聚餐、甚至是下班後舒壓大吃，更讓火鍋與義式料理兩大料理總要排隊候位，BELLINI PASTA PASTA、肉多多與翰林茶棧等人氣品牌假日更是一位難求，東北季風發威，揪吃及早預約。

【文心店】The North Face_防潑水短版羽絨外套。(圖/秀泰生活 提供)

嘉義店則推出超彈力Q軟暖手靠墊、四季格子披肩毯、宜得利三眼怪100%天絲寢具、蠟筆小新羊羔繡毯等睡得暖的好物，此外冬季最大亮點為回歸營運的「燒肉 Smile」，預估吸引大量年輕族群與小型聚會客層，有望成為冬季消費者回訪率最高的餐飲品牌之一。

除了冬裝與餐飲，近年來「室內避寒」已成各館顯學，秀泰生活 11 月「感恩！犒自己」檔期結合「化石先生」所代理Hansa Creatio打造生態關懷情境，獲得大小朋友的歡迎，搭配打卡點、集章活動及週末手作課程，秀泰生活商場兼具「遊逛、觀展、餐飲」等週末避寒行程，期能創造顧客冬日出門新感受。

隨寒流報到與年底聚餐潮，「暖冬」相關品類均出現季節性成長，秀泰生活暖冬推薦商品已於全館上架，且貼心加掛「暖冬推薦」小吊牌讓民眾選購時能一眼中意，歡迎大家前來秀泰生活找出自己冬季SHOWTIME。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光