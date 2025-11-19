暖得有理！秀泰生活四店聯手打造「暖冬三部曲」嚴選保暖好物

圖▲站前店–翰林茶棧關東煮消費滿169元，(全品項)大杯飲品加購價59元。（圖／業者提供）

【記者張嘉誠／綜合報導】

隨著氣溫明顯下滑，近期全台迎來真正冬意，加上普發一萬元政策挹注市場，預估年末至農曆年前迎來「暖商機」，秀泰生活商場看準趨勢，整合旗下樹林店、台中文心店、台中站前店及嘉義店共同推出暖冬三部曲，主打過冬好物-「穿得暖」、「睡得暖」以及「住得暖」三主軸進而規劃服飾、家電、餐飲等優惠，並連袂擬真動物玩偶第一品牌Hansa Creation設計生態情境體驗，引進集章巡迴、探險打卡等沉浸任務，營造身心取暖絕佳場域，提前為聖誕節預熱。

今年冬季買氣較去年濃烈，近期觀察館內搜尋詞彙與詢問熱度，可見消費者對「保暖機能」、「防寒」、「鋪棉」等溫度關鍵字十足有感，選購挑品重點逐步靠攏「機能優先」。

圖▲站前店–肉多多美牛豬大聯萌25oz推薦價1,159、32oz推薦價1,259元。（圖／業者提供）

樹林店｜ROOTS、Life8 機能衣物成主力

北部氣溫明顯轉涼後，秀泰生活樹林店外套及保暖衣物詢問度明顯提升，今年消費者購買冬衣的行為更重視機能性，尤其防潑水輕量化外套下單比例驟升，樹林店率先推出「實穿機能」單品，鎖定通勤族與家庭全客層祭出備冬優惠。

ROOTS 連帽上衣推 薦價 3,880 元起、Life8 戶外機能-防潑水鋪棉外套 特價 2,480 元（原價 4,960 元）。

文心店｜ALL RIDE 滑雪外套、發熱衣熱度上升 麵屋一燈成暖胃亮點

深受年輕族群歡迎的秀泰生活台中文心店，隨著冬天腳步逼近，本檔期主推滑雪圈超夯單品 ALL RIDE 外套、The North Face 羽絨系列，以及

MAJOR MADE 旗下羊絨發熱衣，主推「進階保暖」與「冬日旅行」。

ALL RIDE 滑雪外套 特價 11,400 元、The North Face 防潑水短版羽絨外套 推薦價 12,880 元、 MAJOR MADE 五代羊絨發熱衣 兩件 1,000 元。

不僅如此，餐飲美食再添新櫃！以濃厚魚介冠軍沾麵為招牌，素有東京拉麵之王的「麵屋一燈」正式登陸台中文心店，冬日來上一碗熱騰拉麵，燃起暖心滋味。

台中站前店｜火鍋與義式料理成冬日兩大主力 聚會需求同步放大

秀泰生活站前店入冬後「聚餐取暖」蔚為常態，打從慶生聚會、商務宴客、家庭聚餐、甚至是下班後舒壓大吃，更讓火鍋與義式料理兩大料理總要排隊候位，BELLINI PASTA PASTA、肉多多與翰林茶棧等人氣品牌假日更是一位難求，東北季風發威，揪吃及早預約。

肉多多火鍋：大份量肉品、高 CP 值蔬菜及火鍋料自助吧正好填飽大胃。 BELLINI PASTA PASTA：手工義大利麵與窯烤披薩適合家庭聚餐。翰林茶棧：冬季手搖食不退反燒！熱飲需求爆增搭配暖呼關東煮絕對是寒冬體溫回穩最佳組合。

嘉義店｜燒肉Smile 強勢回歸，暖室寢具同步就位

嘉義店則推出超彈力Q軟暖手靠墊、四季格子披肩毯、宜得利三眼怪100%天絲寢具、蠟筆小新羊羔繡毯等睡得暖的好物，此外冬季最大亮點為回歸營運的「燒肉 Smile」，預估吸引大量年輕族群與小型聚會客層，有望成為冬季消費者回訪率最高的餐飲品牌之一。

圖▲文心店–ALLRIDE半開襟式滑雪外套推薦價11,400元。（圖／業者提供）

四店最暖亮點：「Hansa Creation」生態情境登場 親子沉浸體驗開跑

除了冬裝與餐飲，近年來「室內避寒」已成各館顯學，秀泰生活 11 月「感恩！犒自己」檔期結合「化石先生」所代理Hansa Creatio打造生態關懷情境，獲得大小朋友的歡迎，搭配打卡點、集章活動及週末手作課程，秀泰生活商場兼具「遊逛、觀展、餐飲」等週末避寒行程，期能創造顧客冬日出門新感受。

各店生態造景主題如下： 樹林店—劍齒虎、文心店—北極熊、嘉義店—長頸鹿。

寒冬倒數 提前備冬需求顯現

隨寒流報到與年底聚餐潮，「暖冬」相關品類均出現季節性成長，秀泰生活暖冬推薦商品已於全館上架，且貼心加掛「暖冬推薦」小吊牌讓民眾選購時能一眼中意，歡迎大家前來秀泰生活找出自己冬季SHOWTIME。