暖心企業集結募愛心年菜200組 捐贈基隆家扶中心

〔記者俞肇福／基隆報導〕離農曆春節只剩1個月，各個公益團體為了讓每個需要溫暖與關懷的家庭，都能感受到社會的支持與祝福，在農曆年前發起募愛心年菜送暖活動，台灣數位電商創新協會今年攜手台灣萬事達金流股份有限公司，藉由旗下 MuMu 募資平台，並偕同 亞洲威世股份有限公司、海漾大健康管理診所、台灣藝術股份有限公司 等企業夥伴，共同號召全台力量，捐贈基隆家扶中心200組愛心年菜，推動《暖心公益—愛心年菜》計畫，展現企業攜手公益、深耕在地的實際行動力。

基隆家扶中心指出，感謝台灣數位電商創新協會等善心企業捐助愛心年菜，民進黨基隆市黨部主委林明智及基隆市議員吳驊珈、曾怡芳、基隆市議長童子瑋秘書、議員施偉政秘書及基隆市關懷婦幼發展協會理事長吳巧瀅等，於1月17日到基隆家扶中心捐贈，相關年菜預計於除夕前陸續送達每個在年節期待幸福與團圓的家庭手中，讓更多家庭能吃上熱騰騰的團圓年夜飯。

基隆家扶中心表示，目前亟需陪伴及支持的家庭多達 1100 戶，每一戶背後，皆承載著孩子與家人對穩定生活與溫暖陪伴的深切期待。家扶中心需要社會大眾共同支持，服務專線(02)24319000。

