暖心公益送年菜，企業攜手助200戶團圓。(台灣數位電商創新協會)

農曆年前夕，台灣數位電商創新協會攜手台灣萬事達金流股份有限公司，透過旗下 MuMu 募資平台，並聯合亞洲威世股份有限公司、海漾大健康管理診所、台灣藝術股份有限公司等企業夥伴，共同推動《暖心公益—愛心年菜》計畫，於1月17日完成捐贈，將200份愛心年菜送達基隆家扶中心，為弱勢家庭提前送上溫暖與團圓的祝福。





捐贈儀式當天，多位地方民意代表與社會賢達親臨現場，包括基隆市議員吳驊珈、曾怡芳，以及施偉政、童子瑋服務處代表，民主進步黨基隆市黨部主任委員林明智，及基隆市關懷婦幼發展協會理事長吳巧瀅等人，共同見證愛心傳遞的重要時刻，並肯定主辦單位長期投入公益、關懷弱勢家庭的實際行動。

《暖心公益—愛心年菜》計畫已連續推動七年，結合企業力量與數位募資平台，讓社會善意得以穩定延續，也讓更多需要幫助的家庭在年節前感受到社會的溫暖與支持。透過跨界合作與公私協力，不僅實際解決弱勢家庭年節餐食需求，更凝聚企業社會責任的正向能量。





台灣數位電商創新協會強調，未來將持續以行動實踐公益精神，串聯更多企業與社會資源，讓愛在城市中流動，讓溫暖得以不間斷地傳遞至每一個需要的角落。