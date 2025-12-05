暖心助迷途日籍旅客 安平警收穫感謝信

市警四分局收到一封以英語、日本語書寫的感謝信，這份跨越語言與國界的溫暖，員警倍感溫馨。（記者陳治交攝）

記者陳治交／台南報導

市警四分局收到一封別具意義的感謝信，以英語、日本語書寫，記錄著一段溫馨的異鄉相遇，並將自己的驚喜與感謝化作真誠的文字，這份跨越語言與國界的溫暖，讓收信的四分局員警倍感溫馨。

該名遊客上個月在安平遊玩時迷路，遇到遶境活動交通繁忙，獲得警方熱心協助而順利搭上公車抵達目的地，更意外欣賞到台南特有的廟會祭典，她將自己的驚喜與感謝化作真誠的文字表達寄回四分局，字裡行間流露著真摯的感激之情，感謝安平警的溫柔守護。

四分局保安民防組員警日前擔服廟會安全維護勤務，發現一名日本女子在路旁反覆查看地圖，便主動上前協助，透過基礎的英日文夾雜溝通，得知她欲前往郵局卻不熟悉公車路線，便立即協助查詢公車班次資訊，詳細指引搭乘地點與方向。

這份貼心協助為日籍遊客的台南行增添難忘體驗，事寄出感謝信「能看到祭典真是太幸運了，員警的指路協助真的幫了大忙！」表達由衷謝意。

四分局長曹儒林表示，安平區因為轄區特性，四分局員警不僅肩負維護治安與交通，為民服務也是日常工作的一部分，國內外遊客一旦遇到難題，警方往往是旅客最先求援、也最能帶來安心感的角色，本次日本遊客在迷途中獲得協助並寄來感謝信，就是最真切的例證。