暖心及時雨 中市議員攜手民間社團捐助弱勢生





為了不讓家庭變故成為孩子求學路上的阻礙，台中市議員賴順仁與「社團法人臺灣翔愛公益慈善協會」攜手發起大愛，共同捐贈新台幣 200 萬元挹注北屯區共27所國中小學，為經濟弱勢及遭遇突發困境的學生提供實質支援，確保孩子能安心就學，勇敢追夢。北屯區 27 所受贈學校的校長與師長代表齊聚一堂，共同見證這份來自社會的溫暖力量。

多位校長感性表示，這筆助學金堪稱一場「及時雨」，在景氣波動與家庭變故頻傳的當下，為許多處於邊緣、亟需援助的家庭帶來了希望。賴順仁表示，教育是翻轉人生最關鍵的力量，設立助學金的初衷，是希望在孩子最脆弱、最需要的時刻，成為他們背後最堅定的支柱。他指出，服務處常接到，校園內常有學生原本生活穩定，卻因家長突然罹病、意外事故或無預警失業，導致孩子面臨學雜費無著、生活斷炊的危機。這筆助學金的介入，能讓學校在第一時間伸出援手，避免經濟壓力影響學生的心理健康與學習品質。

教育局長蔣偉民感謝賴順仁對教育事業的長期投入，將教育福祉放在首位，其專業素養與社會責任感深獲各界肯定。並感謝「臺灣翔愛公益慈善協會」的慷慨解囊，將北屯區不同規模的學校均納入保障範圍，展現了細膩的關懷。他承諾，教育局與各校將嚴格把關，善用每一分資源，提升整體的教育安定感。

社團法人臺灣翔愛公益慈善協會理事長王森源分享，協會成立的初心是看見許多家庭功能失衡，導致孩子被迫離開原生家庭。多年來，協會透過深度接觸與社會大眾的支持，致力於「讓家有能，因愛飛翔」的理念，協助孩子找回歸屬感。此次 200 萬元助學金的用途廣泛，除了涵蓋學雜費、代收代辦費、書籍與學習用品補助外，針對突發性變故，亦提供緊急生活扶助金、醫療及復健費用。這份全方位的守護，旨在陪伴家庭渡過最艱難的過渡期。賴順仁表示，助學金的意義不僅是金錢，更是一份溫暖的承諾，他期許受助的學生在未來有能力時，能將這份愛心延續下去，讓「善的循環」在北屯、在台中生生不息。

