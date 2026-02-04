暖心台積電營收及慈善募款雙創新高 台積電F12A員工募集價值110萬元的1100份年菜予大新竹地區華山孤老

台積電F十二A員工募集價值一百一十萬元的一千一百份年菜予大新竹地區華山孤老，更邀九十五名孤老到餐廳用餐。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

「台積電慈善基金會」、「台積電 F十二A」長期致力於弱勢關懷與在地連結，連續十四年攜手華山基金會照顧孤老，廠內同仁們更將愛串連，共募集價值一百一十萬的一千一百份愛心年菜，暖心陪伴長者歡喜過年，四日更邀集大新竹地區九十五名孤老到餐廳圍爐用餐，享受吃團圓飯的溫暖，年紀最大者為一百零四歲的宋增土。

台積電 F十二A廠長賴俊宇表示，為讓弱勢長輩提前感受年節氣氛，台積電F十二A廠與華山基金會合作第十四年舉辦孤老募集年菜活動，更係連續十一年舉辦孤老圍爐用餐，此次共邀請華山服務的九十五位長輩共聚一堂，不僅準備香氣四溢的美味菜餚，更提供毛毯、潤膚乳等寒冬暖心伴手禮。

賴俊宇說，公益活動的價值在於傳遞善的循環，透過愛心年菜募集活動及親自參與，希望不僅讓長輩春節吃好吃飽，更讓他們感受到社會的溫暖與陪伴。此次也邀請超過二百場演出的身障公益團體「天公仔囝樂團」帶來精采的演奏，長輩歡歌笑語，氣氛熱鬧非凡。

賴俊宇指出，這些長輩就像我們自己的家人，志工們每年藉由這個機會看到長輩平安健康感到非常幸福。台積電同仁積極參與志工活動，展現取之社會、回饋社會的信念，當天共有三十五位同仁自發性加入暖心行列。

成立於民國八十八年的華山基金會，秉持「在地老化」、「社區互助」、「補不足」理念，免費提供三失(失能、失智、失依)老人到宅訪視、陪同就醫、年節關懷等服務，在新竹縣市服務超過一千三百名三失孤老。