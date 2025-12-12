暖心同行；致愛同行 用心守護—致用高中生命教育寵物日暖心同行

致用高中舉辦「珍愛生命 寵愛同行」，祈引導學生從「看見生命、尊重生命、學會負責」深化生命教育內涵。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

致用高中昨日舉辦第三屆生命教育主題活動「珍愛生命 寵愛同行」，透過寵物互動、照護體驗與生涯探索，引導學生從「看見生命、尊重生命、學會負責」深化生命教育內涵。活動結合 SDGs 健康福祉與陸域生命精神，讓生命素養不只存在課堂，而是真實於學生的日常與情感經驗中。

校長鄒紹騰表示：「生命教育最能在真實互動中觸動孩子的心，當學生在陪伴與照顧生命時，會自然理解生命的意義與重量，並學會珍惜。」他肯定此次生命教育寵物日的深度與用心，認為活動設計能引導學生在體驗中培養同理心、責任感與守護生命的態度。鄒校長也提到，許多家長與國中老師都關心學生升上高中後的發展，這樣的活動正好展現了致用高中在生命教育與學生陪伴上的用心與堅持。他說：「孩子在致用，能安心學習、自在成長，也能遇見願意陪著他們一起變好的師長。」

這次活動獲多所大專校院與業界夥伴響應，提供動物照護、寵物美容、生命教育、保育推廣、外語學習等專業體驗。其中，大仁科技大學寵物經營暨美容系協助辦理「寵物時尚走秀」，以實作示範讓學生認識產業現場與生涯方向。此外，致用高中部優秀校友、以繁星錄取臺灣大學的劉若蕎，也特別返校設置「寵物速畫所」攤位，以速寫捕捉每位寵物主人及其寵物的神態。她表示，希望以自身專長回饋母校，支持生命教育，也是最真實的感恩行動，並希望透過藝術讓更多學生看見生命的獨特與珍貴。

資料處理科一年甲班學生謝士騰分享，他家中的狗狗Baby，自幼犬時常被其他動物欺負，他因心疼而從小一路照顧牠、保護牠成長。無論餵食、清潔、陪伴或安撫，謝士騰同學始終把Baby 放在心上，用行動證明照顧生命是一份承諾。

致用高中近年在生命教育、雙語教學、技職探索、國際教育、安全校園等面向皆展現亮眼成果，受到家長、國中端與外界一致肯定。學校以「致愛同行、用心守護」為教育理念，讓每位孩子在安全與關懷中成長。未來，本校也將持續以最紮實的課程與最溫暖的陪伴，成為國中端最放心、最信賴的升學選擇。