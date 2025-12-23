暖心喊話朱孝天「暫時未赴約」 阿信：這不是所有人期待的畫面

五月天阿信22日在上海演唱會上合體F3言承旭、周渝民、吳建豪，先前F4夢幻合體讓粉絲相當期盼，然而後續朱孝天疑和團隊撕破臉，沒參與新歌和巡演，阿信今（23）天一早就發文喊話，「暫時未能赴約Ken（朱孝天）」，表示這不是所有人最期待的畫面，他會繼續努力呈現最完整的風景。

言承旭、周渝民、吳建豪和阿信19日起在上海舉辦「F✦FOREVER恆星之城」演唱會，昨晚最終場發生阿信踩空跌落2公尺高的舞台，事後報平安表示「我很好」，還PO出被獻吻的影片，笑稱「史上第一個集全F3的吻的男人」。

廣告 廣告

演唱會過後，阿信今天一早就發文感謝言承旭、周渝民和吳建豪，還有當年拍攝聚集的柴姊柴智屏，以及「暫時未能赴約的Ken（朱孝天）」，他表示這不是所有人最期待的畫面，他會繼續努力為粉絲呈現最完整的風景。

阿信也說，這四場演唱會用盡他夾縫中所有時間與能力，很開心也很榮幸，而他選擇站上這個屬於F4的舞台，是因為不忍心始終空著一個角落，不忍心讓他們三人獨自承受所有壓力，更不忍心讓等了20年的粉絲落空。

阿信喊話「2025也許不是你最好的一年，但他們出現在你生命中的那年，一定是你童年中、青春裡最夢幻的那年」，不少粉絲感動留言，「阿信要好好休息、好好照顧自己」、「沒什麼比身體健康更重要的」，也有網友讚阿信以「暫時未能赴約」描述朱孝天的缺席，用字很體面。





責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

阿信爆跌落舞台！手流血仍敬業繼續唱 經紀公司回應：狀況良好

認被退出F4、遭相信音樂潑髒水 朱孝天：麻煩高抬貴手

夢幻聯動！周杰倫、阿信合體「F3」推新歌 朱孝天疑「被退出」