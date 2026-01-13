「暖心壢量」8年不間斷 桃園三區家長會長協會送2324名學子助學禮券

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】桃園市中壢家長會長協會長年秉持「熱忱、溝通、關懷」核心價值，持續投入弱勢學生關懷與兒童青少年福利推動，今（13）日舉辦「暖心壢量．寒冬送暖」公益捐贈活動，今年還攜手桃園市觀音區家長會長協會及桃園市平鎮家長會長協會共同擴大辦理，並同步關懷龍潭地區學子，讓愛心跨越行政區域，實質照顧更多需要幫助的孩子。

桃園市中壢家長協會今（13）日舉辦「暖心壢量．寒冬送暖」公益捐贈活動。（記者崔兆慧攝）

自 2019 年首度辦理寒冬送暖活動以來，中壢家長會長協會不斷深化公益行動，從年節年菜捐贈、清寒學子學用品補助，到延伸辦理 SEL 社會情緒學習營隊及今年新推出的「國小程式素養巡迴課程計畫」，逐步建構兼顧生活支持與教育陪伴的多元關懷模式。今年更整合跨區家長會長協會力量，將關懷範圍由中壢擴展至中壢、平鎮、觀音及龍潭四大區域，展現家長會長團體攜手合作、共善共好的行動力。

活動主委張岱文會長表示，本次活動以「擴大關懷、資源共享、跨區共善」為主軸，透過協會長期運作的公益列車專戶，匯聚企業、社團與社會大眾的愛心資源，關懷桃園市四區共 89 所公立高中、國中、小學及特殊教育學校，受惠學生數2324人，募款總額為1704900元，創史上最高金額。

「壢量」中的「壢」，象徵中壢，更代表由地方出發的凝聚力。本次聯合捐贈活動，正是將這份源自中壢的愛心力量，透過平鎮與觀音地區家長會長協會的加入，轉化為跨區合作的溫暖網絡，讓公益不再受限於行政區界線，而是以孩子需求為核心，真正做到資源共享、關懷無縫。

桃園市教育局長劉仲成致詞時指出，「暖心壢量」已連續 8 年不間斷推動，今年由中壢、平鎮與觀音三區家長會長協會共同發起，更顯示家長團體對社會責任的長期承擔。他表示，本次活動每名學生發放 500 元助學禮券，「金額雖然不高，但已經實質幫助到孩子。」

桃園市教育局長劉仲成。（記者崔兆慧攝）

劉仲成強調，桃園是一個 30 年來人口成長近百萬的年輕城市，許多年輕家庭剛步入職場、經濟壓力沉重，社會資源的適時挹注，能有效減輕家長負擔，避免孩子因家庭背景差異而產生被區隔感，「每一個人多做一點點，就是社會的一大步，用愛與善的力量，陪孩子走過成長最需要被支持的階段。」他也代表市長張善政感謝三區家長會長協會及所有公益夥伴，補足政府力量所不及之處。

桃園市中壢家長協會理事長黃崇真則表示，今年活動服務範圍再度擴大，除教育單位外，也獲得民政局及地方企業、社團的加入協助，「因為大家把資源真正放在孩子身上，公益行動才能持續累積能量。」他強調，協會長期將募得款項專款專用於弱勢學童的學習與生活支持，讓孩子能更安心專注於學習，未來也能回饋社會。

桃園市議員、桃園市中壢家長會長協會理事長黃崇真。（記者崔兆慧攝）

本次活動由桃園市政府、桃園市議會及桃園市政府教育局指導，並感謝市議員彭俊豪、黃崇真、許更生服務處協助推廣，以及社團法人觀音根滿慈善基金會、台灣寶希望樹兒童協會、中壢仁海宮、國際獅子會、扶輪社等公益團體共同參與支持，多方公私協力，成為孩子成長路上最溫暖、穩定的後盾。

社團法人觀音根滿慈善基金會獲贈感謝狀。（記者崔兆慧攝）

