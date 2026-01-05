暖心守護十三年 打造癌友避風港

我們常說聞癌色變，不僅生病的人在治療過程要有強大的心理素質，勇氣毅力對抗病魔，就連身旁的照顧者壓力也很大，心理層面也需要關心，因此，台灣癌症基金會，新的一年就5 5照護模式。

諮商心理師 張維宏：「從我的奶奶 到我的伯父，到我的父親 都是罹癌，後來都過世，之後我自己也罹癌。」

癌症，對於癌友本身，甚至身旁的照護者，都是龐大且沉重的壓力。張維宏沒有被這樣的負面情緒打敗，反而成為陪伴他人的諮商心理師。

諮商心理師 張維宏：「從一個在旁邊，到發生在自己身上，知道這一切從身體跟心理上，有多麼不容易的時候，也促使我把我的職業生涯轉向，也就是所謂的心理師這個角色，我把我的關注都放在，癌症病人跟家屬的這個族群上。」

諮商心理師 張維宏：「你今天來這邊，有沒有一些什麼，你想要來談的。」

張維宏所在的晴嶼心理諮商所，隸屬台灣癌症基金會，有8成的心理師本身就是癌友或癌友家屬，用同理的角度接納癌症患者們的孤立感。而他們從2026年起，不只擴大諮商空間，更推出5 5照護模式，來幫助癌症家庭。

台灣癌症基金會執行長 張文震：「有5次的免費心理諮商的，費用補助之外，還有另外5項，也是病患非常需要注意的事情，比如說 營養方面的諮詢，還有財務方面的諮詢，還有家庭關係方面的諮詢，以及他包括身心靈康復的需求，最後是 是不是有必要做，心理諮商的延續。」

國際研究顯示，癌友的心理與社會的狀態，和其生活品質、存活率成正比。而據衛福 13萬人罹癌，這些患者在健康、經濟、關係的三重打擊下，心，猶如孤島。

健保署長 陳亮妤：「連續43年 第一名死因的癌症，事實上影響了國家 社會 個人甚巨，在心理支持方面當然至關重要，我們核定了一個叫，國家心理韌性計畫，其中就有腫瘤心理支持的方案。」

台灣癌症基金會執行長 張文震：「我們總共服務過4千位人次，在這4千位人次裡面，我們在最近半年內，已經有37位在等待諮商中。」

諮商資源的不足，反映在等待輔導的人數上，希望藉由新的照護方式，讓更多癌友能被接住。

