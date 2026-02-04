暖心年味！高市攜手民間幸福年菜送進偏鄉

▲高市府教育局長吳立森（中）致贈感謝狀，感謝高雄市餐盒工會等為偏鄉家庭送年菜。（圖／高市府教育局提供）

[NOWnews今日新聞] 農曆春節將至，為讓偏鄉弱勢學童在寒冬中也能感受團圓溫暖，高市府教育局今（4）日於內門國中舉辦「115年弱勢學童寒冬送暖幸福團圓活動」，攜手餐盒公會、家長會長協會及多個民間團體，捐贈245份年菜、405份福袋與紅包，將滿滿祝福送到孩子與家庭手中，陪伴學童暖心迎接新春。

今年年菜由高雄市餐盒食品商業同業公會贊助，集結立緯食品、蕭記食品、米珍香食品、佳琪食品、天青合食品、耕域食品、靜合佳企業、芳味香食品、味帝企業、海方食品及全家便利商店股份有限公司等11家愛心企業，為孩子們精心準備頂級佛跳牆、香樹子海上鮮、櫻花蝦米糕、萬巒豬腳及蔥香脆皮肥腸等佳餚。

捐贈儀式今天上午9時30分在內門國中舉行，現場並特別邀請國立高雄師範大學書法教學所碩士，曾任高雄市蘭亭書學會理事長的張學隆老師及蔡典成老師，現場揮毫寫春聯，並結合內門區在地特色的宋江藝陣及觀亭國小的絲竹樂表演，讓與會的貴賓感受不同的農曆春節氛圍。

高市府教育局長吳立森說，寒冬送暖活動已成為高雄市關懷偏鄉弱勢學童的重要活動，今年首次啟動宅配到家服務，協助弱勢家庭年菜領取的便利性，讓關懷不受距離限制，也請家長注意2月2日至13日期間物流業者電話收取年菜。

此外，內門區觀光新景點野森動物學校也熱情響應活動，提供入園券讓學童免費入園參訪，讓孩子在歡笑與探索中深化生命教育的體驗，期盼透過，嘉惠405名孩童溫暖過年。

