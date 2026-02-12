暖心年菜送獨居長輩！ 議員、里長攜手曉明社福基金會送暖

年菜送獨居長輩。林重鎣





農曆春節將至，曉明社會福利基金會（天主教聖愛山莊）特別準備暖心年菜，為太平區聖和里弱勢獨居長輩送上溫暖。在黃佳恬議員與聖和里劉佳明里長協助媒合下，將一份份豐盛年菜親送到長輩們手中，讓長輩感受過年的氣氛與關懷。

黃佳恬議員表示，年節是團圓時刻，但仍有弱勢長輩獨自生活，更需要社會多一分陪伴與關心。感謝曉明社會福利基金會長期投入公益，也謝謝劉佳明里長協助盤點，讓資源真正送到需要的人手中。

環保局也一同參與關懷活動，現場太平清潔隊同時宣導垃圾清運與分類觀念。透過公私協力，讓愛在社區持續流動，陪伴長者溫暖過新年。

