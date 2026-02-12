暖心年菜送獨居長輩！ 議員、里長攜手曉明社福基金會送暖
農曆春節將至，曉明社會福利基金會（天主教聖愛山莊）特別準備暖心年菜，為太平區聖和里弱勢獨居長輩送上溫暖。在黃佳恬議員與聖和里劉佳明里長協助媒合下，將一份份豐盛年菜親送到長輩們手中，讓長輩感受過年的氣氛與關懷。
黃佳恬議員表示，年節是團圓時刻，但仍有弱勢長輩獨自生活，更需要社會多一分陪伴與關心。感謝曉明社會福利基金會長期投入公益，也謝謝劉佳明里長協助盤點，讓資源真正送到需要的人手中。
環保局也一同參與關懷活動，現場太平清潔隊同時宣導垃圾清運與分類觀念。透過公私協力，讓愛在社區持續流動，陪伴長者溫暖過新年。
中嘉寬頻「愛在社區‧心手相映」 前往華山基金會安平天使站捐贈物資
回應社會結構變遷下的資源落差，中嘉寬頻|三冠王.雙子星善盡企業社會責任，正式啟動「愛在社區．心手相映」愛心物資捐贈計畫。12日前往華山基金會安平天使站捐贈物資，補足長輩生活需求，期盼以實際幫助，回應社會需求，同時建立企業長期、務實的公益參與模式。中嘉寬頻|三冠王.雙子星2026年正式啟動「愛在社區‧心手相映」愛心捐贈計畫，以實際行動回應社會結構變遷下的資源落差問題，中嘉寬頻|三冠王.雙子星總經理陳建村12日帶領公司同仁前往華山基金會安平天使站捐贈生活物資，由安平天使站長李濰禎代表受贈。站長李濰禎說，特別感謝中嘉寬頻關懷弱勢、支持公益，不只長期協助華山基金會台南地區活動公益採訪，每年更多次在陳建村總經理的帶領下，提供結餘轉物資捐贈，讓站長可以於每月到宅訪視時將這些民生用品、食品一起送到弱勢長輩家，減輕他們的生活壓力。今日捐贈的物資有紙尿布、清潔用品、芝麻燕麥飲、麵條等生活必需品，中嘉寬頻|三冠王.雙子星總經理陳建村表示，企業深耕地方多年持續關注社區長輩與弱勢族群需求，此次捐贈希望補足長輩日常生活所需，減輕照護壓力，讓愛心真正落實在社區角落。另外，有線電視今年同樣提供低收入戶收視全免以及網
國際崇她社捐贈慈愛基金攜手市公所送暖弱勢
記者林中行／花蓮報導 國際崇她花蓮分社社長彭莉蘋率領社內姊妹們前往花蓮市公所拜會，並…
開發資本領銜 水木開發基金最終輪募集關帳
中華開發資本與水木資本共同管理的「水木開發創業投資有限合夥」已於 2025 年12月完成最終輪募集關帳，基金規模逾新台幣 33 億元。投資人包含多家半導體上市櫃企業，專注全球半導體產業，並聚焦北美矽谷與台灣半導體新創，延伸至半導體製程、軟體與服務領域，為台灣與全球，尤其是北美深科技新創，注入產業優勢驅動的動能。
國美館攜手學學文化創意基金會 228隻「感動馬」壯觀展出
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】國立臺灣美術館與學學文化創意基金會共同合作，即日起推出「島嶼拾色—感動馬
棒球／球芽基金捐百萬禮券溫暖光復學童 啟動募資活絡地方經濟
花蓮縣去年受到強烈颱風樺加沙外圍環流影響，馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，光復鄉遭受嚴重災情，面對災後重建的長期挑戰，球芽基金於災後持續與鄉內3所服務學校保持密切聯繫，關懷孩子們的學習與生活狀況，期盼在...
智生活 就消費者文教基金會對本公司數位社區管理平台「智生活APP」資安檢測之說明
公開資訊觀測站重大訊息公告(7836)智生活-就消費者文教基金會對本公司數位社區管理平台「智生活APP」資安檢測之說明1.事實發生日:115/02/122.公司名稱:智生活科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 近日媒體報導指出，消費者文教基金會對本公司智慧社區管理平台「智生活APP」進行 資安檢測並對外發布相關說明，內容涉及本公司產品可能存在資安或個人資料保護之疑 慮。針對報導所述內容，本公司已啟動鑑識盤點與第三方複測作業，並將依查證結果持 續更新說明。6.因應措施: 本公司長期以資訊安全與個人資料保護為核心治理事項，並將「資料最小化」及相關資 安與個資標準制度納入產品設計與營運管理流程，就智生活社區智慧管理平台之開通與 使用，本公司依服務必要性及法規要求蒐集與使用必要資料，以降低個資風險暴露面並 提升保護強度。 針對本次媒體報導及相關指稱事項，本公司已即刻啟動下列作業： (1)成立專案應變小組：由資安、法務、資訊、客服等跨部門共同處理，就報導所指稱 之事項進行逐項核對、鑑識盤點與風險評估。 (2)請求完整報告與重現條件：
中視愛心基金會 年菜快遞扶弱
準備迎接馬年，台北市社會局連續舉辦19年的「溫馨年菜‧愛心快遞」活動，今年送出2000份年菜給低收入戶獨居長輩與經濟弱勢家戶，中視慈善愛心基金會依照往例提供低收入戶獨居長者紅包。中視愛心基金會董事長胡雪珠12日表示，基金會自活動開辦至今，支持從不間斷，今年提供660份1000元紅包給弱勢民眾，盼能為這個社會帶來更多正向力量。
台股年後勝率高 首選息收ETF
農曆春節將至，各大企業陸續發放年終獎金，不少民眾在領到辛勞一年的果實時，也需同步規劃獎金用途，投信法人表示，農曆年後大盤勝率高，且樂觀看好2026年台股，預期在基本面帶動下，台股在封關前有短期回檔都是布局良機，可優先選擇有息收護體的台股ETF。
直得 公告本公司董事會重要決議
公開資訊觀測站重大訊息公告(1597)直得-公告本公司董事會重要決議1.事實發生日:115/02/122.公司名稱:直得科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案：(1)通過經理人114年度年終獎金分配案。(2)通過114年度經理人薪資報酬暨相關規定案。(3)通過修訂及審查經理人薪資報酬案。(4)通過審議本公司114年度員工酬勞及董事酬勞與基層員工酬勞案。(5)通過修訂本公司內部控制制度有關「薪工循環」案。(6)通過修訂本公司內部控制制度有關「防範內線交易管理辦法」 及「會計制度」案(7)通過評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案。(8)通過向銀行申請融資額度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無延伸閱讀：去中化 機器人供應鏈轉正向直得114年度財報，預計2/26提報董事會 資料來源-MoneyDJ理財網
央行首發貨幣政策架構檢視報告 定調維持現行機制
（中央社記者趙敏雅台北2026年2月12日電）中央銀行今天首度發布「貨幣政策架構操作策略檢視報告」，提出3大結論，說明在採行妥適的利率、貨幣與信用，以及外匯政策下，央行均能達成法定經營目標，執行績效良好；而當前監控多元指標的貨幣政策架構運作順暢，具穩健性與有效性，可以持續維持。央行經研處處長曹體仁表示，央行曾就貨幣政策操作策略進行數次檢視，這次於2024年起，參考主要央行作法，由經研處、業務局、外匯局共同組成內部檢視小組，重新審視貨幣政策架構，並討論近年外界對此架構的評論。曹體仁指出，過去央行對貨幣政策的檢視與討論，多分散於季刊或理監事會會後參考資料，這次是首次以較全面性、系統性的報告呈現，讓外界了解央行的策略。他強調，報告發布並無外界壓力，而是央行例行性檢視。央行說明，自2024年起，從利率管理、貨幣與信用管理，以及管理浮動匯率制度與外匯管理的貨幣政策展開檢視，2025年11月12、13日舉辦學者專家研討會，並在同年12月送交理事及監事審議，經學者專家及理事、監事建議，完成修正後提出報告。報告主要提出3大結論，首先為根據國際貨幣基金組織（IMF）貨幣政策架構的分類，央行與美國聯邦準備
球芽基金捐百萬助光復學童 啟動募資活絡地方經濟
（中央社記者蘇志畬台北12日電）花蓮縣光復鄉去年遭遇洪災，球芽基金協助3所服務學校光復國中、光復國小及太巴塱國小走上重建道路，除捐贈百萬禮券外，也同步推出募資行動，讓小朋友能重拾最愛的棒球。
夏都 公告本公司115年01月自結合併損益
公開資訊觀測站重大訊息公告(2722)夏都-公告本公司115年01月自結合併損益1.事實發生日:115/02/122.公司名稱:夏都國際開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司115年01月自結合併損益6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)會計科目(單位：仟元) 115年01月 115年01-01月------------------------------- ----------- ---------------合併營業收入淨額 28,218 28,218合併營業損益 (21,701) (21,701)合併稅前損益 (21,427) (21,427)歸屬予母公司股東稅後損益 (19,751) (19,751)歸屬予母公司股東稅後每股盈餘(元) (0.14) (0.14)(2)自結數尚未經會計師簽證(核閱)，實際數字，以本公司公告 經會計師簽證(核閱)之財務報告為主，特此說明
美中霸權下的第三方策略
日前，法國高等經濟商業學院（ESSEC）地緣政治與商業研究所（ESSEC）舉辦「AI與地緣政治：科技新前沿，權力新戰線？」視訊研討會，
永壽基金會深耕尼泊爾 推月經教育、醫療包
（中央社記者陳至中台北12日電）永壽文教基金會連續2年支持尼泊爾社區健康計劃，為家庭準備醫療包，協助基本照護與預防疾病，同時也教導當地女孩製作布衛生棉，推廣月經健康教育，獲得尼泊爾政府肯定。
全球半導體產業大擴產 信紘科今年營運樂觀
隨著全球半導體大擴產，信紘科 (6667-TW) 指出，今年營運審慎樂觀看，以目前在手訂單來看，訂單金額持續增加，加上 AI、HPC、車用電子與先進封裝趨勢延續，相關建廠與擴產工程需求具備中長期支撐。
《金融》中華開發「水木開發基金」33億元募集關帳 聚焦台美半導體
【時報記者張佳琪台北報導】中華開發資本宣布與水木資本共同管理的水木開發基金已於2025年12月完成最終輪募集關帳，基金規模逾新台幣33億元。投資人包含多家半導體上市櫃企業，專注全球半導體產業，並聚焦北美矽谷與台灣半導體新創，延伸至半導體製程、軟體與服務領域，將為台灣與全球，尤其是北美深科技新創，注入產業優勢驅動的動能。 水木開發基金 (CDIB-TEN Capital Limited Partnership)最大特色在於跨台美的產業連結與技術評估能力。水木資本核心成員為清華企業家協會創始成員，具備半導體、化工材料、資訊軟體等多元背景；開發資本則擁有逾65年產業投資經驗與綿密的台灣產業鏈網絡，並配置完善的前、中、後台專業團隊，涵蓋財務管理、法務與投後管理，建構嚴謹的投資流程與績效彙報機制。此外，母公司凱基金控涵蓋商銀、人壽與證券等多元事業體，能以完整的金融生態系支援基金運作。水木資本與開發資本共同打造兼具廣度及深度的T型優勢，使基金在投資策略、產業鏈結與執行效率上更具競爭力。 水木資本董事長成群傑表示，本次募資快速成功展現市場對長期投資策略的高度肯定，水木資本過往成功投資Credo (C
響應「晴空鳥愛心義賣」 嘉裕義賣逾25萬捐伊甸基金會
晴空鳥國際有限公司、伊甸基金會及裕隆城攜手舉辦「晴空鳥愛心義賣公益捐伊甸」活動，日前在新店裕隆城落幕。活動當天吸引超過500名民眾到場響應，透過藝人私人珍藏服飾義賣與裕隆集團旗下企業嘉裕西服加碼支持，共籌得義賣款項25萬元，所得將全數捐贈至伊甸基金會「愛圍爐」服務計畫，希望為長照家庭與獨居長者送上溫暖。
赴日旅遊夯 聯邦投信看好多重資產基金佈局高市早苗勝選後投資機會
近年台灣民眾赴日旅遊熱度居高不下，日本不僅是國人最熟悉的海外目的地之一，也因治安、生活機能與交通便利等優勢，帶動投資人關注日本股票及不動產市場的投資機會。
晨星：六指標亮紅燈 市場估值偏熱
晨星（Morningstar）最新發布的「市場觀察」 報告指出，在追蹤的七項關鍵市場指標中，有六項目前位於過去20年區間的相對高位，整體「市場溫度」偏熱，投資人宜提高警覺、強化分散與風險控管七項關鍵指標透露的市場訊號。
穩懋自結114年合併稅後EPS 4.0元
公開資訊觀測站重大訊息公告(3105)穩懋-公告本公司114年第4季自結合併損益1.事實發生日:115/02/112.公司名稱:穩懋半導體股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:不適用。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司114年第4季及114年度自結合併損益資訊如下: (單位：新台幣仟元) 114年第4季 114年度 ------------- -------------合併營業收入 4,794,454 16,638,534合併營業毛利 1,524,547 4,026,093合併營業淨利 664,866 714,702合併稅前淨利 1,102,070 1,386,895稅後EPS 2.43元 4.00元(註:以上資訊係本公司自結數，尚未經會計師查核。)延伸閱讀：穩懋 公告本公司114年第4季自結合併損益上櫃認購(售)權證2/23彙總表 資料來源-MoneyDJ理財網