暖心換居為愛升級！新成屋客變，低奢公領域、分區收納，實現一家五口的質感

編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 采舍空間設計

小編帶你看好宅

父母總是想給孩子最好的！屋主夫妻為了給三位小孩更寬敞的個人天地，購入新成屋，期望能為孩子們打造一個充滿愛與溫暖的生活場域，在客變時期就即早委託專業規劃，設計師瞭解每位家庭成員的需求後，精準調整原始格局，成功優化並放大公領域和主臥空間，以溫潤木材質為基調，巧妙運用異材質拼接、線條幾何構圖與色彩搭配，堆疊視覺層次，展現實用機能的「漸變藝術」，不僅有效拓展了空間感，更為居者營造出素雅而靜謐的質感居家。

廣告 廣告



玄關跳脫制式隔斷，自然融入公領域，隱藏門後是步入式的儲物間，提供海量收納，隱藏門優雅的弧線與拋物線造型，與廚房入口弧線相互呼應，型塑活潑律動的視感。客廳主牆以木格柵的溫潤與石紋大板磚的光澤相互輝映，共同構築出低調奢華的視覺焦點，大面窗景引入充沛採光，讓公領域更加敞朗透亮，創造無限延伸的自然景深，餐廳旁規劃餐邊櫃，整合展示、收納及家電擺放，大幅提升了日常使用的便利性，將機能美學發揮得淋漓盡致。廚房採用長虹玻璃滑門，具有穿透感視覺柔和，也能適時阻隔油煙飄散。



主臥室以木紋半腰牆作為床頭設計，營造出典雅的休憩氛圍，更為空間注入一份溫潤質感。床尾的梳妝區則巧妙地與衣櫃一氣呵成，美感與機能兼備，賦予流暢的使用體驗。

小編的最愛

考量到孩子們的成長需求，孩房的空間比例經過精確規劃。將睡眠、閱讀、收納與展示等功能完美配置與融合，最大化空間坪效，為孩子們打造專屬又舒適的成長環境。

采舍空間設計／楊詩韻

地址：桃園市桃園區文中一路202之1號1F

電話：03-2289089

Email：service@camper-sd.com

網站：http://www.camper-sd.com

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>采舍空間設計

立即聯絡>>>采舍空間設計