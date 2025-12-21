暖心救援！ 隨機砍人案傷者視訊致謝台大醫師父女檔

北捷台北車站與中山商圈19日發生隨機殺人事件，台北市長蔣萬安探視傷者時，一名黃小姐表示，案發第一時間是由一對顏姓醫師父女檔搶救，才保住性命，希望北市府能幫忙找到這2位醫師，市府已順利找到，蔣萬安今（21）日下午2時也到台大醫院轉達感謝之意，並協助黃小姐與台大醫師顏瑞昇及其女兒視訊，表達感謝。

視訊時，黃小姐看到顏醫師時，開心地說，「顏醫師好，還記得我嗎？」顏醫師微笑回應，「我們又見面了！看到妳面色非常好，非常高興，也希望妳早日康復出院。」

看到顏醫師與其女兒，黃女士高興地打招呼。圖／台視新聞

黃小姐回想，顏醫師與女兒在非上班時間仍在現場協助，讓受傷的民眾感到安心。她特別提到醫師女兒，並向市長表示一定要表揚他們。顏醫師則謙虛回應，「那個場面之下，應該所有醫師都會盡力去協助，這是我從醫、帶我女兒當醫生的重要職責，不用客氣。」

蔣萬安協助黃女士與台大醫師父女檔視訊。圖／台視新聞

最後，黃小姐說她寫了一張小卡片給顏醫師，並代表其他傷患表達感謝。顏醫師笑著說，「您真的太客氣了！」這段互動重現了危急時刻的溫暖，也讓黃小姐感受到真摯的人情。

