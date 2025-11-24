暖心暖胃好美味！薑絲鱸魚湯

薑絲鱸魚湯

「薑絲鱸魚湯」多喝魚湯好處多多，天冷來一碗暖心暖胃吧！

食材

海鱸魚肉, 1大塊

薑絲, 適量

水, 適量

米酒, 少許

鹽及麻油, 少許

料理步驟





步驟 1：取一鍋倒入水及薑絲煮滾。





步驟 2：將洗淨的新鮮鱸魚肉放入，煮約5-8分鐘或至魚肉熟透。起鍋前倒入些許米酒及鹽調味，也可以加些麻油提味唷 ♪





步驟 3：來自大海鮮味「薑絲鱸魚湯」





步驟 4：新鮮魚肉煮起來湯就很美味、很鮮甜。用鱸魚煮鮮魚湯比較不會有腥味哦 ❤



步驟 5：鱸魚肉吃起來好有彈性，沒有可怕的魚腥味。薑絲鱸魚湯加些許麻油還能補補身 ❤

