暖心暖胃的古早味！沙茶酸菜豬血湯
冬天加入沙茶調味後熱熱喝上一碗，好不過癮啊！
食材
豬血, 1塊
酸菜（切絲）, 120g
韭菜（切段）, 50g
高湯或清水, 600ml
調味料
沙茶醬, 2大匙
香油, 1茶匙
胡椒粉, 少許
鹽, 適量
料理步驟
步驟 1：豬血切塊，滾水汆燙後撈起備用。
步驟 2：高湯加入酸菜絲煮滾。
步驟 3：加入豬血再次煮滾。
步驟 4：加入調味料，熄火前加入韭菜段即可享用。
