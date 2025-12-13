暖心歲末幸福相聚 教廣花蓮分臺年終聽友會

主持人與聽友一起製作聖誕花環

年終聽友會合影

揭開「收音機裡」的秘密，國立教育廣播電臺花蓮分臺今（13）日舉辦「暖心歲末‧幸福相聚-年終聽友會」，透過聖誕花環DIY，讓主持人與聽友在手作體驗中，相互認識，也讓聽友看見主持人「生活化」的一面。



「客家世界講」的聽友邱鈺婷說，她一直以為，教育電臺的主持人，是很穩重、冷靜的，沒想到，主持人們都很活潑、很熱情。



教育電臺花蓮分臺分臺長鄒輝麟表示，廣播電臺總給人一種「神秘感」，尤其主持人，都在收音機、網路的另一邊，透過聽友會，讓大家走進電臺，也與主持人們「相見歡」，讓廣播節目不只是訊息傳播的媒介，更是人與人的陪伴。



強化主持人與聽友的互動，花蓮分臺不僅由主持人歌舞表演、展現才藝，也設計聖誕花環DIY，由主持人與聽友一起製作聖誕花環，從生活相處中交流，也讓未來收聽節目「更有感」。