暖心父親推筏送護理師女兒上班！「這畫面」感動五結鄉居民

宜蘭五結鄉成興路因颱風侵襲導致嚴重淹水，一位林姓父親為了讓在醫院擔任兒科護理師的女兒順利上班，特別準備了一艘加裝防滑布料和支撐板的竹筏，在水深幾乎淹到膝蓋的路段上，小心翼翼地推著載有女兒與腳踏車的竹筏前進。這感人的父愛畫面被當地居民拍下，展現了醫護人員即使在天災中仍堅守崗位的專業精神，以及父親對女兒無私的支持與關愛。

淹水兒科護士要輪班，父推竹筏護送。（圖／TVBS）

五結鄉成興路靠近五十二甲濕地，地勢低窪且鄰近冬山河，向來是水患好發區域。當天清晨，洪水已使道路完全消失，水位高達接近膝蓋處，民眾無法正常通行。一位目擊民眾在一大早出門巡視周遭環境時，恰巧看到了這位父親推著竹筏的畫面，並將這感人時刻記錄下來。

林姓父親精心設計的竹筏不僅能自然漂浮在水面上，底部還特別加裝了支撐板，確保人和腳踏車能穩固站立，甚至還鋪上防滑布料增加安全性。雖然林姓父親是當地居民，熟悉哪裡是田地哪裡是道路，但在洪水淹沒一切的情況下，他仍小心翼翼地確認竹筏不會下沉後，才緩緩向前推進。

林姓父親表示，因為颱風來襲導致淹水，女兒無法正常前往醫院上班。他解釋道，雖然颱風期間一般人可以停班停課，但護理人員仍需要輪班工作，責任重大。為了讓在博愛醫院擔任兒科護理師的女兒能夠履行職責，他才想到利用竹筏送女兒到安全的地方。

這場水災雖然帶來諸多不便，但林姓父親那份讓女兒能順利上班的用心，以及在水中推著竹筏前進的身影，不僅是女兒堅強的靠山，也成為她在這個淹水天裡堅持前往工作崗位的最大動力。這溫馨畫面背後，展現的是父愛的偉大與無私，以及醫護人員面對天災仍堅守崗位的專業精神。

