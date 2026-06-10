暖心畢業禮 台電新竹區營業處捐贈尖石學子紀念冊

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〔記者黃美珠／新竹報導〕台灣電力公司新竹區營業處跟「中華民國偏鄉學子圓夢公益協會」合作，為偏鄉學童免費製作專屬的畢業紀念冊，為此，台電新竹區處特別前進新竹縣尖石鄉，把滿載祝福的畢業紀念冊親送到石磊、秀巒2所國小，以及秀巒國小的田埔分校及其附設幼兒園畢業生手中，作為孩子最大心的畢業禮物。

台電新竹區處處長陳鈞泰說，他們這次為前述新竹縣3所偏鄉小學、共22名學童打造專屬畢業紀念冊，期盼為他們的人生重要里程碑，留下與同儕共同成長的溫馨印記。

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他說，新竹區處身負地方穩定供電的重任，近年來更持續投入資源改善偏鄉的供電品質。回顧去年颱風接連襲台，導致尖石山區道路坍方、電力中斷，當時台電同仁不畏風雨、全力動員深入山區搶修，力求在最短時間內儘速復電。

如今台電不僅用電力點亮燈火，也透過前述「圓夢計畫」，偏鄉學童身上燃起助人的火苗，讓關懷延展到社會每一個角落，也延伸到下一代去。

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