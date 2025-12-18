暖心發現！北極熊母性大發 罕見收養非親生寶寶

加拿大 / 綜合報導

加拿大研究人員最近在北部凍原區發現「母北極熊收養非親生的熊寶寶」的罕見案例。這種案例45年來、只遇見過13例。動物專家表示，母北極熊肯照顧 不是自己所生的 熊寶寶，將使熊寶寶的生存機率大增。

加拿大研究人員秋天在凍原區發現一家三口的北極熊，觀察結果令人大為驚喜。研究人員理察森說：「我們走上前發現，一隻小熊有耳標另一隻沒有，我們思索到底發生什麼事，前一個春天，我們就認識這頭母熊，2025年三月捕捉牠時，當時牠只帶了一隻熊寶寶，因此這回(考查)回來立刻翻資料，發現那隻母熊收養第二隻熊寶寶。」

在天寒地凍、食物稀少的情況下，自己的寶寶都可能養不活，但這隻母熊卻願意收養非親生的熊寶寶。研究人員理察森說：「北極熊收養幼熊，情況相當罕見，我們研究北極熊族群45年，只記錄了13例。」母熊身上有衛星定位器，研究人員持續追蹤了一整個秋天；研究人員理察森說：「有許多人(在觀光區)看到牠身邊，牠仍然帶著第二隻小熊，顯然已收養第二個寶寶，且視為己出。」

有媽的孩子像個寶，被收養的小北極熊在冰天雪地的生存機會將大為提高。至於這隻小北極熊自己的媽媽怎麼不見了呢？有一種可能是母熊外出覓食、走得太遠、浮冰斷裂漂移，讓牠回不來了。

美國國家海洋暨大氣總署日前發布《2025年北極報告》指出，北極剛經歷125年來最熱的一年，氣溫上升速度是全球平均的4倍之多，預估2040年北極可能首次出現幾乎沒有海冰的夏天。研究也發現，格陵蘭東南部的一些北極熊已出現基因變化，透過基因演化，嘗試適應較溫暖的環境並爭取生存空間。

