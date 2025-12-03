暖心百萬抽獎倒數！YAMAHA「免費健檢百萬好禮帶回家」年末回饋最後衝刺中
（記者張芸瑄／綜合報導）歲末將近，街頭騎樓間依舊滿是穿梭往返的機車身影——有人準備返鄉過年，有人忙著聚會應酬，也有人計畫來一趟說走就走的小旅行。
在這些滿載期待的行程與里程數背後，總是默默陪你風雨同路的那台車，準備好了嗎？
YAMAHA 年度回饋活動【YAMAHA 免費健檢 百萬好禮帶回家】目前已進入最後倒數，免費健檢與抽獎登錄都將於 2025 年 12 月 31 日截止，錯過，就要再等明年。
全台同步開跑：年底免費健檢，把安全作為送給家人的禮物
活動期間內，全台（含台澎金馬地區）YAMAHA 授權服務據點皆提供機車免費健檢服務，不限品牌、不限車型，不論是每天陪你通勤的新夥伴，或一路相伴多年的老戰友，都歡迎回廠檢查車況。
健檢項目著重安全關鍵，包括：獲得煞車、輪胎、機油等多項專業檢測，
由專業技師協助把關車況，協助車主及早發現潛在風險，讓年底出遊、跨年行程與年節前後返鄉，都能在更安心的狀態下出發。對 YAMAHA 而言，每一次的健檢，都是替騎士與家人多加上一層守護。
健檢＋保養 再把 CYGNUS XR 新車等百萬好禮帶回家
除了免費健檢，【YAMAHA 免費健檢 百萬好禮帶回家】同時祭出百萬好禮抽獎回饋，將安全與驚喜一併送上。
活動期間內，車主只要：
於 YAMAHA 授權服務據點完成免費健檢
依車況與技師建議，自由選擇是否進行後續保養與維修
透過 YAMAHA LIFE APP 登錄車籍資料
即可取得抽獎資格。
本次「百萬好禮」獎項包含：
頭獎：CYGNUS XR DX 版 新車 壹台
二獎：iPhone 17 Pro 256G 參支
三獎：Digital Slim Origin 輕量無線吸塵器 伍台
普獎：Nintendo Switch 2、Harman Kardon 藍牙喇叭、Panasonic 咖啡機、象印電子鍋、nanocare 吹風機等多項精選家電與實用好禮
總獎值超過新台幣百萬元。所有獎項將於 2026 年 1 月 統一開獎，得獎名單預計公布於 YAMAHA 官方網站，完成登錄的車主皆有機會把好禮帶回家，為這一年畫下充滿驚喜的句點。
為維持活動公平性，同一車牌每月最多取得一次抽獎憑證，整體活動期間同車牌最多可參加三次，期望讓更多車主都有機會感受到YAMAHA 暖心的回饋。
YAMAHA年底健檢，作為明年安心出發的第一步
希望藉由此活動，鼓勵騎士養成定期機車健檢的習慣，
讓每位騎士都能維持良好的安全狀態，安心體驗騎乘的純粹樂趣。
對我們來說，年底不只是收尾，更是下一段旅程的起點。在啟程之前，替自己和家人多加一道安全保險，是最實際、也最貼心的準備。期待每一位騎士，都能在被好好守護的狀態下，繼續和愛車一起累積屬於自己的故事。
這場活動不僅是對車主的年末回饋，更象徵 YAMAHA 對安全文化、騎乘習慣與品牌承諾的長期推動。YAMAHA 期望，將「定期健檢」變成騎士生活中的自然一部分，讓每一次發動引擎，都多一分踏實與安心。
YAMAHA 免費健檢 × 百萬抽獎 三大步驟說明
步驟一：至YAMAHA 授權服務據點參加免費健檢
活動期間內，前往全台（含台澎金馬地區）任一 YAMAHA 授權服務據點，由專業技師進行煞車、輪胎、燈具、機油等安全檢查。
活動不限品牌、不限車型皆可參加，無論是新車還是舊車，YAMAHA 都同樣用心看待。
步驟二：依檢查結果完成必要保養維修
免費健檢結束後，車主可依車況與技師建議，自行決定是否進行後續保養與維修。
步驟三：透過 YAMAHA LIFE APP 登錄參加抽獎
當次健檢與維修/或是保養完成後，登入YAMAHA LIFE APP 並且確認是否登錄車籍資料，即具備參加【YAMAHA 免費健檢 百萬好禮帶回家】的抽獎資格。
每月同一車牌最多發送一次憑證，活動期間內最多同車牌號碼參加三次
活動資訊一覽
活動名稱：【YAMAHA 免費健檢 百萬好禮帶回家】
活動期間：即日起至 2025 年 12 月 31 日
活動地點：全台（含台澎金馬地區）YAMAHA 授權服務據點
抽獎開獎時間：預計 2026 年 1 月 統一開獎
活動詳情與據點資訊：請參閱 https://lihi3.me/vbThm
YAMAHA 也貼心提醒尚未完成健檢的車主，儘早預約或安排回廠時間，避免年底門市較為繁忙而影響健檢與登錄作業。現在就替愛車做一次完整檢查，不只是為今年畫下安心的句點，也讓明年的每一趟旅程，都能在 YAMAHA 的守護下放心出發。
