▲暖心祛寒！彰化縣榮民服務處「熱薑茶」 友善洽公榮民眷。（圖／彰化縣榮民服務處提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】受強烈冷氣團南下影響，彰化縣境內持續壟罩在攝氏10度低溫中，冷冽寒風讓不少出門洽公的榮民(眷)直打哆嗦。為友善榮民袍澤與眷屬的健康，彰化縣榮民服務處於服務大廳準備熱薑茶，讓每一位頂著寒風而來的民眾，都能透過這杯回甘的熱飲驅散寒意，暖心也暖胃。

彰化榮服處處長邱文俊表示，考慮到榮民前輩年歲已高，低溫容易造成心血管負擔，因此特別叮嚀同仁準備濃郁的熱薑茶。薑茶具有促進血液循環、禦寒保暖的功效，對於騎車前來或剛從戶外進入室內的人員來說，是最好的「抗寒補給」。

今日一早，大廳便瀰漫著濃濃的薑香味。前來洽公的榮民袍澤們，接過服務人員遞上熱騰騰的薑茶，紛紛表示這份關懷比暖爐還管用。一位民眾感動地說：「這天氣手腳都冰冷的，喝完這杯薑茶，身體馬上就熱起來了，榮服處真的很有心！」

除了大廳的奉茶服務，榮服處也特別呼籲全縣榮民眷屬，使用電暖器時注意用電安全，並嚴禁在密閉空間燃燒木炭取暖；彰化沿海鄉鎮風大，外出務必穿著防風外套並佩戴毛帽、圍巾；建議長輩早起先喝溫水，平時可多飲用薑茶等暖身飲品。

彰化榮服處強調，冷氣團來襲期間，服務處將持續關注氣象預報，並要求第一線同仁在訪視過程中，加強巡查高風險、獨居長輩的居住狀況，確保每位榮民都能平安度過寒冬。