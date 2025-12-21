暖心祝福聖誕快樂 板橋榮家攜手救恩堂報佳音

【民眾新聞葉柏成新北報導】板橋榮家於聖誕佳節前夕，為讓長輩感受濃厚的節慶氣氛與社會關懷，昨晚舉辦「聖誕報佳音」活動，由板橋榮家陳桂美主任親自帶隊，邀請「基督教救恩堂」王啟人牧師及同工團隊共同組成報佳音隊伍，走遍全家區各樓層，將平安與歡樂送至每一位長輩手中。

陳桂美表示，聖誕節象徵著平安與希望，榮家不僅是長輩居住的地方，更是一個充滿愛的大家庭，非常感謝救恩堂王啟人牧師與同工們長期對榮家的支持，透過這次報佳音活動，不僅豐富長輩精神生活，更讓他們感受到如同家人般的溫暖陪伴。

《圖說》百歲劉伯伯開心與板橋榮家陳桂美主任(左2)合影。〈板橋榮家提供〉

她特別準備精緻的聖誕餅乾與糖果，親手發送給在場的每一位長輩，逐一溫暖問候長輩，讓長輩們臉上流露出燦爛笑容，大家受到現場歡樂氣氛感染，跟著節奏拍手合唱，場面歡樂又溫馨。

《圖說》板橋榮家陳桂美主任、王啟人牧師團隊與長輩合影。〈板橋榮家提供〉

此外，報佳音團隊身著節慶服裝，伴隨著悅耳的聖誕歌聲與鈴聲，逐一走訪榮家各個樓層大廳，並由王啟人牧師為長輩們進行平安祝禱，透過溫暖的言語與聖靈的撫慰，減輕長輩們心中的孤寂感，讓整個榮家洋溢著祥和且神聖的節慶氣息。