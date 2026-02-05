暖心續航 林口連續16載圍爐邀獨居長輩迎新春

林口區長鄭淑敏（圖左）向長輩致意發放善心人士與侯市長馬年紅包。（圖：林口區公所提供）

▲林口區長鄭淑敏（圖左）向長輩致意發放善心人士與侯市長馬年紅包。（圖：林口區公所提供）

農曆春節將至，林口區公所今（五）日舉辦歲末暖心圍爐，邀請區內五十位獨居長輩齊聚。傳統已連續辦理十六年，累計陪伴逾千人次長輩歡慶圍爐，熱騰騰的佳餚不僅暖胃，更暖心。

林口區長鄭淑敏表示，活動能堅持十六年，仰賴在地企業與慈善團體支持。善心人士蔡先生致贈林口獨老列冊長輩春節紅包十四萬元，現場發放外，未能到場的長輩由志工協助送達。另外結合安桂獅子會、高勝泰國際企業及德恩慈善基金會，提供養生穀粉、平安熟食飯及禦寒物資。透過志工陪伴與獨老關懷平台長期支持，織起厚實安全網。

今年活動考量部分長輩行動不便，特別安排專車與復康巴士接送，確保安心抵達。現場座無虛席，太平里張伯伯賢伉儷率先報到，雙目失明的張伯伯由太太攙扶入座，連年不缺席的他們感性表示：「這不只是一頓飯，是我們一整年最期待的聚會。」九十六歲張奶奶更驚喜獻唱，以嘹亮歌聲迎新年，感謝志工長期陪伴。

鄭淑敏強調：「我們不僅僅是辦一場餐會，更是在守護林口的長輩。未來持續整合社區、里鄰及民間資源，深化日常關懷網絡，讓林口成為安心溫暖的高齡友善社區。」林口區公所呼籲市民，若發現周遭有需要協助的獨居長者，請主動通報里鄰長或撥打林口區公所專線（○二）二六○三三一一一轉社會人文課。