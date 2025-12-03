暖心聖誕 天天扭蛋送驚喜 週週萌趣活動熱鬧登場

（記者張芸瑄／綜合報導）大葉高島屋2025聖誕節以「暖心聖誕」為主題，用不同的溫度堆疊專屬每個人的節日氛圍。即日起至2026年1月1日，中央水族廣場化身為夢幻的「閃耀音樂盒聖誕屋」，以三層樓高的聖誕樹結合童話感滿分的音樂盒場景，打造全新的拍照打卡亮點。

圖／大葉高島屋2025聖誕節以「暖心聖誕」為主題，用不同的溫度堆疊專屬每個人的節日氛圍。（大葉高島屋 提供）

走進館內，巨型聖誕樹立刻映入眼簾，萬顆LED燈飾閃耀發光，營造出滿溢希望的節慶氣息。樹下的可愛造景也十分吸睛，品牌吉祥物DOZO寶寶與聖誕老公公駕著載滿禮物的小火車，準備將溫暖送抵每位顧客。另一側的音樂盒聖誕屋象徵村民們迎接四方訪客，邀請大家一同留下珍貴合影。12月3日至25日，民眾還能參加「轉出聖誕驚喜」活動，只要出示聖誕樹或造景的合影照片，並搭配單筆消費滿500元，即可獲得一次扭蛋機會，有機會將迷你磁吸支架無線音箱帶回家，讓音樂陪伴這個溫馨佳節。

廣告 廣告

為滿足節日送禮需求，大葉高島屋12月3日至30日推出全館5折起的優惠活動，並精選多款「聖誕幸福選物」，依照不同送禮對象貼心推薦合適好禮，讓每一份心意都能被好好傳遞。12月3日至18日，APP會員於當日單筆消費滿3,000元可獲200元電子抵用券；12月3日起於指定區域分階段推出滿額贈活動，包括詩特莉手工餅乾、三樂事快樂羊手握暖暖包、Swiss Miss可可粉等限量禮品。接近年底，最後一波歲末點數回饋也於12月19日至30日登場，APP會員於全館指定區域累積每滿5,000元即贈2,000點（價值500元），讓消費更有感、荷包更輕鬆。

圖／大葉高島屋12月3日起於指定區域分階段推出滿額贈活動，包括詩特莉手工餅乾、三樂事快樂羊手握暖暖包、Swiss Miss可可粉等限量禮品。（大葉高島屋 提供）

周末的節慶活動同樣精采可期。12月6日至25日期間，再度邀請喜憨兒基金會設立快閃店，讓民眾在品嚐美味點心的同時也能支持公益。接續三週更安排深受親子喜愛的萌趣角色接力登場：14日下午由超人力霸王奧米加打頭陣；21日則由東森幼幼台草莓姐姐與《蓋比的娃娃屋》與小朋友們見面；28日由帥氣的假面騎士ZEZTZ壓軸亮相，讓孩子們圓夢與偶像合照。

圖／大葉高島屋12月13日由天母國小直笛團帶來溫暖的聖誕旋律。（翻攝 資料照）

除了角色見面會外，各式社區友好表演活動也將為節慶增添不同樣貌。13日由天母國小直笛團帶來溫暖的聖誕旋律；20日則與天母商圈發展協會合作，舉辦「聖誕交換禮物」活動，參加者準備一份價值500元以上、適合兒童的全新禮物並出示購買憑證即可參加，更有機會抽中超夯的Nintendo Switch 2 主機；25日聖誕節當天，啟鳴之聲合唱團將以純淨歌聲為節日增添儀式感，讓整個館內洋溢著充滿溫度的節慶氛圍。

更多引新聞報導

宏福苑逃生者曝生死8分鐘：再猶豫三分鐘就「GG」

高志綱爆婚變風暴！疑似元配怒控外遇 林倪安急關閉留言

