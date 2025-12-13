「暖心聖誕 新知同行 」 新樓醫院血友病中心邀病友及家屬共襄盛舉





迎接即將來臨的聖誕佳節，新樓醫院血友病暨特殊血液病照護中心於13日特別舉辦了一場名為「2025 暖心聖誕 新知同行」的歲末衛教講座，活動在臺南南紡威秀影城隆重舉行，邀請病友及其家屬共襄盛舉。

本次活動的亮點是一起欣賞迪士尼最新動畫《動物方城市2》影片中，兔子警探哈茱蒂與狐狸夥伴尼克共同面對挑戰，探索城市深處，揭示了不同物種間的偏見與理解，從而強調了友誼的支援與合作的價值。在這個充滿故事張力的旅程中，也傳遞了以積極的心態面對生活中困難的正能量。

在電影開始前，本中心主任林家義醫師分享了台南新樓血友病病友照護品質，以及新型長效干擾素治療骨髓增生性腫瘤的長期追蹤成果，回顧 114 年度中心舉辦的各項活動花絮，除了身體上的照護，也照顧病友及家屬的心靈，辦理多場我知故我在靈性課程，明年會新增正向咖啡的活動，持續關注病友及家屬心靈，心念的轉化對病情是有幫助，期望藉由心靈維度的提升改變了生理的不適。

林醫師表示，本中心秉持 「愛心、服侍、盼望」的新樓宗旨，期盼病友們在專業醫療團隊與病友團體的支持下，勇敢面對疾病挑戰，並擁抱自己想要的生活，在醫療團隊與社群的陪伴下，持續以堅定與樂觀的心迎向每一個挑戰。

