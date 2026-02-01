暖心舉動竟是求救？解析狗狗舔人手指背後恐隱藏的「焦慮」訊號

火報記者 張舜傑／報導

當狗狗主動靠近、輕輕舔人的手指時，看起來就像是在撒嬌或表達依賴，然而，如果這樣的行為出現得過於頻繁，或總是在特定情境下反覆發生，就可能不只是單純的親密互動。

狗狗舔人手指，有時是在傳達內心的不安與壓力，甚至可能與身體不適有關，若能理解這個動作背後的意義，飼主就能更早察覺毛孩的情緒與健康狀態，避免問題被忽略。

行為背後的心理因素

舔舐是狗狗自幼便會使用的溝通方式，幼犬會舔母犬的嘴角以獲取食物與安撫，長大後則可能把這種行為延伸到與人類的互動中，作為示好與建立連結的方式，但當舔手的行為在緊張或壓力情境中反覆出現，往往代表狗狗正在透過舔舐來安撫自己，這類重複性的動作有助於暫時穩定情緒，但若長期依賴，可能演變成類似強迫行為，使狗狗對特定對象或部位產生過度舔舐的習慣。

廣告 廣告

舔舐是一種自我安撫方式，若頻繁發生，可能與焦慮或依賴有關。圖:istockphoto

可能隱藏的健康警訊

除了心理層面的因素，舔人手指也可能與身體不適有關，當狗狗感到口腔疼痛、腸胃不舒服或皮膚搔癢時，可能會變得比平常更黏人，透過舔舐來尋求關注與安慰，若舔手行為同時伴隨食慾下降、精神不佳或活動力減弱，就需要提高警覺，因為這可能暗示身體正承受某種不適，有些狗狗在長期壓力與輕微疼痛交織下，會出現持續舔舐同一個人的手，甚至出現皮膚泛紅或口水分泌增加的情況。

飼主應對策略

面對狗狗頻繁舔人手指的行為，飼主可從觀察、環境調整與互動引導三方面著手，首先，留意舔手出現的時機與頻率，是否集中在緊張情境或長時間獨處後，藉此判斷是否與焦慮有關，或者建立穩定的作息與足夠的運動量，有助於消耗多餘精力，減少因壓力而出現的安撫行為，同時，在狗狗表現平靜、未主動舔手時給予肯定與獎勵，能引導牠以其他方式表達需求，而非只依賴舔舐來尋求安全感。

飼主可觀察舔手出現的時機，維持規律作息與運動量，減少壓力來源。圖:istockphoto

狗狗舔人手指，看似是一個溫柔又親密的小動作，實際上可能隱含焦慮、壓力或身體不適的訊號，這種行為有時正是牠們向主人發出的無聲求助，飼主若能細心觀察並理解行為背後的意義，透過穩定的生活節奏、適度的互動與必要的醫療檢查，就能幫助毛孩在情緒與健康上都維持良好狀態，讓親密互動回歸單純而安心的陪伴 !