暖心蘆竹寒冬送暖 蘇俊賓：結合民間力量讓關懷源源不絕

暖心蘆竹寒冬送暖，桃園市副市長蘇俊賓：結合民間力量讓關懷源源不絕。（新聞處提供）

記者陳華興／ 桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓三十一日出席「蘆竹區一一五年度愛心關懷活動」。蘇俊賓表示，活動特別邀請心燈教養院師生擔綱開場演出，他們積極練習，展現自信站上舞台、讓大家看見他們的成長，這正是寒冬送暖「不只給予、重視培力、更提供舞台」的具體展現。市府團隊也將持續精進施政與服務品質，攜手地方讓桃園更溫暖、更有力量。

蘇俊賓指出，南崁五福宮長期以來不只是地方信仰中心，更是蘆竹區重要的愛心據點，讓大家有很優質的場域進行各項公益活動，而在地里長們也是寒冬送暖中關鍵的一環，協助將救濟與物資即時送到需要的家庭。今天還有獅子會、同濟會、扶輪社等夥伴出錢出力，一同參與這項愛心送暖行動，與市府一同為地方注入穩定而長久的正向力量。

廣告 廣告

蘆竹區公所表示，年終寒冬送暖時節，市府攜手民間團體共同關懷弱勢家戶與獨居長者，將社會溫暖送到需要的角落。今（一一五）年蘆竹區以「暖心蘆竹、愛永流傳」為主題，整合在地公益資源，透過跨單位合作提供七百五十份關懷物資，持續強化社會安全網。

包括市議員張桂綿、錢龍、許清順、社會局副局長蔡逸如、蘆竹區長李岳壇、南崁五福宮主任委員邱進賢、榮譽主委陳宗賢、國際獅子會三00B-三區總監徐聰明等均一同出席活動。