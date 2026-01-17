暖心警山徑尋人 八旬失智翁迷失碧溪產業道路 士林警憑 地圖腦 迅速尋回

圖說：臺北市士林分局溪山派出所警員黃謙勛、副所長張峰綺。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市士林分局溪山派出所警員黃謙勛、副所長張峰綺於日前擔服勤務時，遇上一樁令人揪心的尋人委託。郭姓民眾神色焦急、眼眶泛紅地衝入派出所，語氣顫抖地表示，其患有輕微失智症的年邁父親於清晨從萬華住家獨自外出後便音訊全無，雖然電話一度撥通，但老人家電話中語氣驚惶、口齒不清，僅反覆唸叨著「這裡很多樹」、「好像在碧溪」，隨即斷訊，家屬心急如焚，深怕父親在低溫的山區發生意外。

員警黃謙勛第一時間先遞上溫水安撫家屬情緒，同時發揮專業冷靜分析。考慮到失智長者對於空間感的模糊，副所長張峰綺憑藉多年紮根基層、對轄區山徑如數家珍的「活地圖」經驗，研判長輩極可能受困於熱門登山熱點「碧溪產業道路」一帶。由於該區支線眾多，若無目標地搜索如同大海撈針，張副所長果斷鎖定具備明顯地標意義的「太陽廣場」作為核心點，隨即會同家屬趕赴現場展開地毯式搜尋。山區氣候多變，每耽誤一分鐘，長輩就多一分危險，所幸在警員對山徑地形的精準掌握下，不到一小時便在太陽廣場附近的樹叢旁，發現了正一臉茫然、體力透支的郭老先生。員警趕緊上前細心檢視其身體狀況，見其僅有些許驚嚇但並未受傷，家屬見到老父親平安的那一刻，多時的緊繃化作熱淚，拉著員警的手不斷致謝，感激警方在寒冬中化身守護者，讓老人家免於流浪山區之苦。

士林分局溫馨提醒： 家中若有高齡長者或失智症患者，外出時應有家屬陪同，避免單獨行動。建議民眾可向社會局申請「愛心手鍊」，或在長者衣物、隨身物品上標註聯絡資訊。這小小的標記，往往是迷途長輩能在第一時間找到平安回家路的最關鍵助力。