暖心護童過馬路融化全網 男警找到了

天氣轉冷，卻有一幕畫面讓無數網友的心瞬間被融化。一名網友近日在社群平台「脆（Threads）」分享一段影片，畫面中一名員警在路口執勤時，默默陪著一名年幼男童過馬路，原PO形容：「天氣冷冷的，心卻被這個畫面融化了」，直呼警察彎下身守護孩子上學，溫柔又有責任感，值得滿滿掌聲。

短短影片曝光後，隨即引來大批網友按讚、留言，不少人直呼「好感動」、「身為媽媽真的想說聲謝謝」、「我辦網路就是要看這種東西」，也有網友注意到員警其實是走在孩子後方，保持距離、默默守護，「可能想幫忙又怕嚇到孩子，結果就這樣陪走，真的太暖了」。

影片中的主角，也被找到是竹北分局三民派出所員警林冠廷。對於突如其來的關注，目前仍是單身的林冠廷受訪時顯得相當靦腆。他表示，自己已站了一年的交通疏導勤務，這是第一次受到民眾表揚，「真的很開心，但我覺得這本來就是警察的本份」。

林冠廷回憶，當天上午七點到九點在交流道附近執行交通勤務時，看到一名小朋友獨自站在路口，身邊沒有家長，孩子年紀小、身高也較矮，「我怕車子會看不到他，加上那邊車流量很大，就順勢陪他一起過馬路」。當時綠燈時間所剩不多，他陪孩子走到對面後，立刻小跑步回到崗位，深怕耽誤勤務。

「真的沒想到會被拍到，更沒想到會有這麼多讚美。」林冠廷說，自己只是做了當下覺得該做的事，看到大家的鼓勵，心裡很溫暖，也會繼續把工作做好。

