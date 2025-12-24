暖心豆乳雞！ 客人掉整包GG了 老闆「免費」再送一份

店家跟攤商在大街上發生拉扯，還以為是發生糾紛，因為客人的豆乳雞不小心掉了，老闆見狀，趕緊要補上新的一份，跟客人當街拉扯（圖／蘇先生提供）

高雄一家豆乳雞發生了拉扯事件，而這拉扯，可不是發生糾紛，是因為客人的豆乳雞不小心掉到地板，老闆看了後暖心的再送上一份，雖然客人最後沒收下，但這舉動獲得大批網友讚賞，甚至超過167萬人次觀看，還有人直呼要用新台幣下架豆乳雞。

事件發生在23日下班時段，一位顧客騎機車前來購買豆乳雞店的招牌豆乳雞和無骨雞丁。由於顧客全程未下車，在掛袋時沒有拿好，導致整包豆乳雞掉落到馬路上，裡面的肉塊也滾了出來。豆乳雞業者蘇先生表示，當時他突然聽到有東西掉下馬路的聲音，發現顧客的豆乳雞已經掉在地上，認為那已經不能食用，便立即為顧客重新裝了一包完整的豆乳雞，並且不收取任何費用。

民眾買了豆乳雞，不小心整袋掉到馬路上撒出來，民眾下車在地上撿掉出來的豆乳雞，老闆見狀重新再裝一份給民眾（圖／蘇先生提供）

監視器畫面顯示，蘇先生和顧客在街上看似發生拉扯，實際上是老闆堅持要免費贈送新的豆乳雞給顧客，而顧客則因不好意思而婉拒。雖然最終顧客沒有接受新的豆乳雞，但這溫馨互動已讓他感受到人與人之間的溫度。蘇先生解釋，他的行為是出於直覺反應，完全沒有考慮會虧錢或成本問題，只知道食物掉了就應該補給顧客。

這段暖心互動在網路上引起廣大迴響，許多網友留言支持這家店。有路過的民眾受訪時表示，老闆的行為非常暖心，願意幫助客人，如果是他也會去光顧這家店。另一位民眾則認為老闆補多一份給顧客很窩心。蘇先生表示，如果再遇到類似情況，他還是會做出同樣的選擇。

老闆表示再遇到還是會重新裝一份給顧客，而且不收錢，因為我知道掉了就是要補給他（圖／TVBS）

這個小故事證明了一份百元的豆乳雞不僅能滿足顧客的味蕾，更能傳遞人情味與溫暖。網友們紛紛讚揚：「你發這種文，就不怕大家用新台幣下架你嗎？」、「你這種人活該賺錢一輩子」、「老闆超級佛心」、「老闆跟客人都很棒，老闆生意一定會越來越好」，用行動支持這位暖心老闆。

