暖心送暖迎寒冬 花蓮撿好康社團捐贈保暖物資挺清潔隊

花蓮撿好康社團關懷第一線清潔人員在低溫中執勤的辛勞，捐贈一批保暖物資給花蓮市清潔隊，包含毛帽、圍脖各143件，以及429雙保暖襪，實際行動為清潔隊員送上溫暖與支持。花蓮市長魏嘉彥親自受贈，並代表市公所與清潔隊員表達誠摯感謝（見圖）。



此次捐贈由花蓮撿好康社團版主韓蕎名、理事陳兆東，以及小榛生活小舖負責人吳宥榛共同發起，並獲中華忠貞總會理事長蔡富昌、雙鶴靈芝傳銷商張唯娣等善心人士熱情響應，匯聚地方社團與企業力量，展現民間公益能量。



魏嘉彥市長表示，清潔隊員無論寒暑，始終堅守崗位，是維護城市整潔與市民生活品質的重要推手，尤其在冬季清晨與夜間作業更為辛苦，感謝花蓮撿好康社團長期以實際行動支持基層勞動者，這份心意不僅帶來溫暖，也為社會注入正向力量。

發起人之一的撿好康社團版主韓蕎名提到，在耶誕節前夕贈送的保暖物品裡，三雙襪子有其特殊含義。她說，第一雙襪子代表著平安，第二雙襪子希望讓隊員們健康，最後一雙襪子則象徵著財富，希望清潔隊員們跟所有的好朋友在2026年都能夠平安如意。



清潔隊長吳慶展指出，清潔工作常需在低溫與戶外環境中進行，保暖裝備對隊員來說相當重要，感謝社團貼心準備毛帽、圍脖與保暖襪，讓同仁在工作時更能兼顧健康與安全，也感受到社會各界對清潔隊的肯定與關懷。



花蓮撿好康社團長期投入公益不遺餘力，過去在疫情期間曾捐贈40支藍光消毒噴霧槍給花蓮市公所，協助防疫工作，亦曾捐出500件保暖衣物給花蓮市實物銀行，照顧弱勢家庭，今年3月更捐贈360雙毛襪給清潔隊，持續以實際行動回饋地方。