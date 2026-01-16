生活中心／綜合報導

農曆年節腳步近了，每逢春節長假，送餐志工休假、傳統市場休市 ，但在看不見的角落，許多牙口不佳或行動不便的社區長輩，可能面臨無人送餐、缺乏新鮮熱食的「營養空窗期」，讓長者的餐桌成了照護缺口，營養科學領導品牌佳格食品集團（Standard Foods）與紅心字會信義老人服務中心擴大合作，啟動「社區暖心應援計畫」確保春節期間送餐服務不打烊，導入專為高齡者設計的「桂格完膳營養軟質餐」，完整社區餐食照護網！雙方更將合作服務深入在地，正式啟動「樂齡營養研習班」透過專業系統化課程的衛教，將年節期間的一份溫暖，延伸成為長輩一整年的健康基石。

桂格完膳x紅心字會攜手暖心應援「全營養軟質餐」 盼社區樂齡服務網絡更完善（圖／紅心字會）









耗時三年研發的桂格完膳營養軟質餐，最特別的是打破「泥狀食物」的限制，保留了「食感顆粒」，讓牙口退化的長輩也能享受咀嚼的樂趣。

運用在地食材調味，符合低糖低鈉、磷鉀友善設計，復刻懷舊古早味如麻油雞、芋頭豬等口味，不僅年節應景，日常搭餐便利，更友善長者飲食所需。燉飯系列質地舌頭可輕鬆壓碎，滑順好吞食；配菜系列容易咀嚼，軟嫩好咬配飯拌麵搭餐多變化。

3分鐘隔水加熱即食的特性，成為年節期間送餐志工與照護者最強大的後援，確保長輩咬得動、吃得好，年夜飯更有尊嚴與溫度！

紅心字會秘書長李顯文指出：「送餐是解決當下的需求，而營養教育則是樂齡健康預防的基石。」

佳格今年特別將既有的專業「營養研習班」內容融入日照中心的常態企劃，打造更完善的社區服務網絡。

由建立營養觀念、肌力檢測到飲食衛教，由專業人員協助長輩進行握力與肌力測試，讓長輩與照護者直觀了解維護肌肉品質重要性，和行動力及咀嚼吞嚥力息息相關，並提供精準的蛋白質補充建議。由專業營養師，針對慢性病預防、均衡營養攝取進行深入淺出的教學，將健康觀念扎根社區。





暖心送餐不打烊！佳格攜手紅心字會啟動「全營養應援計畫」

產品組經理楊久盈（左一）、紅心字會李顯文秘書長（左二）、社宅91歲獨居余奶奶（中）、資深行銷經理潘雨青（右二）、紅心字會許雅青副秘書長（右一） 將全營養軟質餐暖心送到府（圖／紅心字會）





佳格食品集團與紅心字會的合作，由企業單純的物資支持，深入到參與社區照護網絡。









佳格表示：「我們希望透過這份『桂格完膳暖心營養餐包』，體諒家屬與照護者的辛勞，讓他們在年節期間有舒緩的空間；同時透過樂齡營養課程的持續深耕，讓長輩在社區中不僅被照顧，更能活出健康活力的樂齡生活。」

這份來自企業與社會福利組織的一份心意，將在寒冬中點燃希望，透過科學營養與社區關懷，共創營養完善的樂齡照護網。





原文出處：暖心送餐不打烊！佳格攜手紅心字會啟動「全營養應援計畫」

