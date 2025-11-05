暖心駕駛抱雨中爬行婦人上公車 侯友宜表揚頒獎勵金
〔記者賴筱桐／新北報導〕三重客運857公車10月21日停靠蘆洲鷺江國小站時，1位男乘客上前告知司機同行者有身障人士，駕駛林榮新趕緊下車設置無障礙斜坡板，他發現這名身障婦人穿著雨衣在地上一步步爬行，二話不說將她抱上車，公車到站後林榮新再次起身，小心翼翼地將婦人抱下車，暖心的舉動感動全場乘客。新北市長侯友宜今天在市政會議表揚並頒發獎勵金。
「一句謝謝，就是我們的動力。」來自花蓮秀林鄉的太魯閣族人林榮新還原當天情形說，停靠公車站時他看到1名婦人坐在塑膠椅上候車，婦人兒子到後門告知有身障人士要上車，他立即放下斜坡板，本來以為婦人會乘坐推車上去，走過去時卻注意到婦人在地上爬行，「我當時於心不忍」，徵詢婦人同意後，直接抱她上車，安置在安全的座位上。他事後回想，雖然有點費力，「但這是愛的力量！」
林榮新表示，他事先詢問身障婦人要到哪一站下車，經過約1小時車程，抵達目的地板橋區致理科技大學(陽明街)，他再度把婦人抱下車，離開的時候，婦人向他揮手致謝。此事引發社群平台關注和媒體報導，甚至傳回部落，家人引以為傲，媽媽還幽默提醒他要跟記者說：「是媽媽教得好！」
記者詢問，是否擔心抱婦人的過程中若不慎受傷，可能面臨法律責任？林榮新回應，他也想過這個問題，但是遇到身障人士需要幫助，當下不會考量這個問題，畢竟婦人已經在雨中地板爬行，「我們不再伸出援手的話，會覺得社會很冷酷」。
三重客運淡水站站長陳俊霖表示，林榮新2024年5月15日到職，平日配合度家，與同事相處融洽，服務熱忱，民眾反應良好，因這次事件引發正向迴響，公司已將林榮新記大功並頒發獎勵金。
